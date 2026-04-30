Трамп призвал Мерца заняться Украиной и проблемами Германии
Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив, что ему следует сосредоточиться на внутренних проблемах страны и урегулировании конфликта на Украине.
В сообщении в соцсети Truth Social Трамп назвал Мерца «совершенно неэффективным» в вопросе украинского конфликта и указал на необходимость уделить больше внимания миграции и энергетике в самой Германии.
«И меньше времени на вмешательство в дела тех, кто избавляется от ядерной угрозы Ирана, тем самым делая мир, включая Германию, более безопасным местом!» – написал он.
28 апреля Трамп уже критиковал Мерца за его высказывания по иранской ядерной программе. «Он не знает, о чем говорит», – заявлял американский лидер, добавив, что появление у Ирана ядерного оружия сделало бы «весь мир заложником». Он также связал позицию Берлина с текущими проблемами страны в экономике и других сферах.
Мерц 27 апреля выражал разочарование действиями США и Израиля в отношении Ирана. «Да, теперь я испытываю разочарование на этот счет», – сказал он, отметив, что стороны не смогли быстро принять решение по ситуации. Канцлер добавил, что Европа намерена активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта.
26 апреля Мерц также говорил, что Трамп подвергается «унижению» со стороны Ирана в ходе переговоров, утверждая, что Тегеран вынуждает Вашингтон направлять переговорщиков в Пакистан безрезультатно.