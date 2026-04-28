Трамп раскритиковал Мерца за позицию по Ирану

27 апреля Мерц заявил, что разочарован действиями США и Израиля в отношении Ирана. «Да, теперь я испытываю разочарование на этот счет», – отметил Мерц. По его словам, сторонам не удалось в короткие сроки принять решение по ситуации вокруг Ирана, на что изначально рассчитывали Вашингтон и Тель-Авив. Канцлер подчеркнул, что Европа намерена активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта.