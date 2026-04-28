Трамп раскритиковал Мерца за позицию по Ирану
Президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его высказывания по иранской ядерной программе. Такое заявление президент опубликовал в соцсети TruthSocial.
«Он не знает, о чем говорит», – заявил американский лидер. Трамп подчеркнул, что появление у Ирана ядерного оружия представляло бы угрозу для всего мира. «Если бы у Ирана было ядерное оружие, весь мир оказался бы заложником», – отметил он.
Президент США добавил, что предпринимает действия в отношении Ирана, которые, по его мнению, должны были быть реализованы раньше. «Прямо сейчас я делаю с Ираном то, что другие страны или президенты должны были сделать давным-давно», – сказал Трамп.
Он также связал позицию немецкого руководства с текущим состоянием Германии. «Неудивительно, что дела в Германии идут так плохо, как в экономике, так и в остальном», – заявил американский лидер.
27 апреля Мерц заявил, что разочарован действиями США и Израиля в отношении Ирана. «Да, теперь я испытываю разочарование на этот счет», – отметил Мерц. По его словам, сторонам не удалось в короткие сроки принять решение по ситуации вокруг Ирана, на что изначально рассчитывали Вашингтон и Тель-Авив. Канцлер подчеркнул, что Европа намерена активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта.