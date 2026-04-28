Мерц заявил о разочаровании действиями США и Израиля в Иране

В апреле канцлер ФРГ заявил, что Берлин может присоединиться к международной миссии по открытию Ормузского пролива для судоходства. При этом, по словам Мерца, такие действия можно рассматривать только после окончания боевых действий, а также появления «надежной правовой основы». В пример он привел резолюцию Совета Безопасности. Канцлер ФРГ подчеркнул, что страна и далее будет участвовать в консультациях по военному планированию возможной миссии.