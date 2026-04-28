Мерц заявил о разочаровании действиями США и Израиля в Иране
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что разочарован действиями США и Израиля в отношении Ирана. Его слова приводит агентство DPA.
«Да, теперь я испытываю разочарование на этот счет», – отметил Мерц (цитата по ТАСС). По его словам, сторонам не удалось в короткие сроки принять решение по ситуации вокруг Ирана, на что изначально рассчитывали Вашингтон и Тель-Авив. Канцлер подчеркнул, что Европа намерена активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта.
«Мы тесно координируем свои действия с американской стороной, но при этом заявляем, что у нас есть собственные европейские представления о том, как можно прийти к урегулированию этого конфликта», – добавил он.
13 марта Мерц заявлял, что Германия не намерена вступать в войну с Ираном на стороне США и Израиля. «Позвольте мне еще раз внести ясность: Германия не участвует в этой войне, и мы не хотим в ней участвовать», – сказал он.
В апреле канцлер ФРГ заявил, что Берлин может присоединиться к международной миссии по открытию Ормузского пролива для судоходства. При этом, по словам Мерца, такие действия можно рассматривать только после окончания боевых действий, а также появления «надежной правовой основы». В пример он привел резолюцию Совета Безопасности. Канцлер ФРГ подчеркнул, что страна и далее будет участвовать в консультациях по военному планированию возможной миссии.