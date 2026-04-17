ФРГ может поучаствовать в миссии в Ормузском проливе

17 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Он рассказал, что проход будет осуществляться по согласованному маршруту на весь период действия режима прекращения огня. При этом речь идет о ранее объявленном маршруте вдоль иранского берега, а не об открытии пролива целиком. Агентство Tasnim, в свою очередь, писало, что Иран снова закроет пролив, если США продолжат морскую блокаду.