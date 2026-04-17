Главная / Политика /

ФРГ может поучаствовать в миссии в Ормузском проливе

Ведомости

Германия может присоединиться к международной миссии по открытию Ормузского пролива для судоходства. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время видеоконференции по обеспечению судоходства в акватории, где приняли участие представители около 50 стран.

«Мы готовы внести свой вклад в обеспечение свободного судоходства в Ормузском проливе. На наш взгляд, такое участие могло бы заключаться в разминировании и военно-морской разведке. Это в наших силах», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

При этом, по словам Мерца, такие действия можно рассматривать только после окончания боевых действий, а также появления «надежной правовой основы». В пример он привел резолюцию Совета Безопасности. Канцлер ФРГ подчеркнул, что страна и далее будет участвовать в консультациях по военному планированию возможной миссии.

17 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Он рассказал, что проход будет осуществляться по согласованному маршруту на весь период действия режима прекращения огня. При этом речь идет о ранее объявленном маршруте вдоль иранского берега, а не об открытии пролива целиком. Агентство Tasnim, в свою очередь, писало, что Иран снова закроет пролив, если США продолжат морскую блокаду.

