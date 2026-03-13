Мерц: ФРГ не будет вступать в войну против Ирана
Германия не намерена вступать в войну с Ираном на стороне США и Израиля. Об этом объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стёре.
«Позвольте мне еще раз внести ясность: Германия не участвует в этой войне, и мы не хотим в ней участвовать», – сказал он (цитата по Reuters).
Европейские страны в основном поддержали американо-израильские операции против Ирана, стартовавшие 28 февраля. О «полной поддержке» Европы заявлял генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Осудила их Испания.
6 марта Тегеран пригрозил европейским странам, что присоединение к конфликту сделает Европу законной целью для иранских сил.
Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин предположил в комментарии «Ведомостям», что европейцы могут присоединиться к военному конфликту символически: например, отправить несколько истребителей для перехвата дронов. При этом на фоне сосредоточенных в регионе американских войск европейская помощь «особой роли играть не будет».