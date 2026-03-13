Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Мерц: ФРГ не будет вступать в войну против Ирана

Германия не намерена вступать в войну с Ираном на стороне США и Израиля. Об этом объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стёре.

«Позвольте мне еще раз внести ясность: Германия не участвует в этой войне, и мы не хотим в ней участвовать», – сказал он (цитата по Reuters).

Европейские страны в основном поддержали американо-израильские операции против Ирана, стартовавшие 28 февраля. О «полной поддержке» Европы заявлял генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Осудила их Испания.

Готовы ли европейцы и монархии Персидского залива воевать против Ирана

Политика / Международные новости

6 марта Тегеран пригрозил европейским странам, что присоединение к конфликту сделает Европу законной целью для иранских сил.

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин предположил в комментарии «Ведомостям», что европейцы могут присоединиться к военному конфликту символически: например, отправить несколько истребителей для перехвата дронов. При этом на фоне сосредоточенных в регионе американских войск европейская помощь «особой роли играть не будет».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь