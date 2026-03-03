Готовы ли европейцы и монархии Персидского залива воевать против Ирана

Готовы ли европейцы и монархии Персидского залива воевать против ИранаПока союзники США оказывают вспомогательную поддержку и давят на Иран риторически
Франция готова оказать помощь дружественным государствам Ближнего Востока, которые оказались мишенью во время ответных ударов Ирана в ходе его войны с США и Израилем. Согласно заявлению 2 марта главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро, он имел в виду под партнерами монархии Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию), а также Ирак и Иорданию. Барро также заявил, что «военная эскалация должна прекратиться как можно скорее», а «иранский режим, потерявший своего лидера [аятоллу Али Хаменеи], должен прекратить нападения». В то же время Парижу не понравилось, что решение о начале операции против Тегерана США и Израиль приняли самостоятельно, в обход Совбеза ООН и других институций.
Эти слова были произнесены после появления на сайте правительства ФРГ совместного заявления лидеров трех европейских стран (Евротройки): ее канцлера Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера. В сообщении говорится, что они «потрясены неизбирательными и непропорциональными ракетными ударами Ирана по странам региона».
«Мы призываем Иран немедленно прекратить эти безрассудные атаки. Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, возможно, путем принятия необходимых и соразмерных оборонительных мер, чтобы лишить Иран возможности запускать ракеты и БПЛА на корню», – говорится в сообщении. Три упомянутых лидера также отметили при этом, что они будут координировать свою работу с США.
При этом 2 марта министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сказал, что его страна не планирует вступать в военные действия против Тегарана. Генсек НАТО Марк Рютте также заявил 2 марта, что альянс не будет принимать участия в операции в Иране.
Стармер накануне выступил с обращением к нации, в котором он тоже пообещал «не присоединяться к наступательным действиям» против Ирана, но рассказал о запросе у Киева помощи экспертов для защиты стран Персидского залива от иранских дронов Shahed. Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта сообщил, что к нему никто с прямыми запросами на этот счет не обращался. В этот же день Shahed-136 атаковали нефтеперерабатывающий завод Aramco в саудовском Тас-Таннуре, сообщило агентство Reuters.
Местные власти отчитались, что возгорание было локальным, ситуацию удалось взять под контроль. Но источник AFP, близкий к саудовскому правительству, сообщил, что Эр-Рияд может отреагировать симметричными ударами. В минобороны Саудовской Аравии также сообщили, что ее военные уничтожили пять БПЛА у авиабазы принца Султана. Кроме того, Стармер дал США согласие на использование двух британских военных баз, в том числе на острове Диего-Гарсия, для ударов по иранским объектам с целью уничтожения складов ракет и пусковых установок. Но Трамп все равно заявил The Telegraph, что он «очень разочарован», так как Стармеру на это решение «потребовалось слишком много времени».
У Берлина нет планов непосредственного вовлечения в конфликт с Ираном, уверена научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская. Первое заявление Евротройки было весьма осторожным, с осуждением иранского режима и призывами к Тегерану идти на уступки, но с подчеркиванием, что европейцы не участвовали в ударах по Ирану. Второе же их заявление накануне вышло более радикальным по тону и с упоминанием обороны от иранских дронов, но и там сделано много оговорок. Вероятно, Евротройка решила отреагировать на иранские атаки по французской и британской базам, на танкеры и на объекты, где располагались немецкие военнослужащие.
Во всех заявлениях европейских стран говорится исключительно о возможности их оборонительных действий, которые возникают в случае нападения на одного из союзников либо же на их объекты в регионе или прямого посягательства на другие интересы, отмечает ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Юлия Семке. И пока что речь идет не о прямом военном вмешательстве европейских стран в конфликт на Ближнем Востоке, а о поддержке логистическими, разведывательными средствами, ПВО и другими сопроводительными мерами.
На этом фоне президент России Владимир Путин 2 марта провел по очереди телефонные разговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом. С первым они, согласно сайту Кремля, «обсудили беспрецедентные трагические события на Ближнем Востоке в контексте агрессии Израиля и США против Ирана и жестких ответных действий Тегерана», выступив за скорейшее прекращение огня. Аль Нахайян подчеркнул, что иранские удары напрямую затронули его страну, «создавая угрозу мирным жителям», хотя «территория ОАЭ не используется как плацдарм для атак на Иран». «Путин со своей стороны выразил готовность передать данные сигналы в Тегеран», – говорится в сообщении. Эмир Катара выразил признательность Путину «за поддержку государств региона в нынешней сложной ситуации».
Трамп же сказал 2 марта CNN, что если изначально арабские страны планировали играть «очень незначительную» роль в конфликте с Ираном, то теперь якобы «они настаивают» на более обширном своем вовлечении. Еще 1 марта недовольство военными действиями Ирана с ответными угрозами официально высказали ближневосточные монархии в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. «Министерский совет подтвердил, что в свете необоснованной иранской агрессии против государств Совета они примут все необходимые меры для защиты своей безопасности <...> включая право на ответные действия», – указано в заявлении. Действия Ирана там охарактеризованы как «неоправданная агрессия».
Реальное серьезное вовлечение стран Персидского залива в военный конфликт не очень вероятно, считает декан факультета «Школа политических исследований» ИОН РАНХиГС Сергей Демиденко. Эти государства сейчас вынуждены реагировать на уровне риторики соответствующим образом, но прямо атаковать Иран они не готовы ни с военной, ни с дипломатической, ни с социально-финансовой точек зрения и будут дальше лишь отбиваться. Кроме того, монархии Залива хотят оставить себе простор для маневров в будущем, которого явно не останется, если они станут прямо атаковать Иран, заключает Демиденко.