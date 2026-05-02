Министр обороны ФРГ не удивился решению США частично вывести свои войска

Германия не удивлена решением США вывести 5000 американских военнослужащих из страны. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Reuters.

Писториус выразил мнение, что европейцам нужно больше полагаться на себя в обеспечении собственной безопасности. По его словам, Германия находится на верном пути.

2 мая о решении Пентагона вывести из Германии около 5000 американских военных сообщили CBS News и Reuters. Оно было принято на фоне разногласий Трампа с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он говорил, что Тегеран унижает Вашингтон на переговорах о прекращении войны и у страны нет стратегии выхода из конфликта.

США держат войска в Германии со времен окончания Второй мировой войны. Сейчас на базах в стране расквартированы самые крупные американские силы в Европе: более 36 000 военнослужащих, почти 1500 резервистов и 11 500 гражданских сотрудников.

