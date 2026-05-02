RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,83+0,12%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RGBITR782,5+0,23%
Главная / Политика /

США частично выведут войска из Германии

Ведомости

Пентагон принял решение вывести из Германии около 5 000 американских военнослужащих. Об этом пишут CBS News и Reuters. Решение принято на фоне разногласий с президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он заявил, что иранцы унижают США на переговорах о прекращении войны и у Вашингтона нет стратегии выхода из конфликта.

«Президент справедливо реагирует на эти контрпродуктивные замечания», – сообщил Reuters высокопоставленный чиновник Пентагона.

США держут войска в ФРГ со времен окончания Второй мировой войны. Сейчас на базах в Германии расквартированы самые крупные американские силы в Европе: более 36 000 военных, почти 1500 резервистов и 11 500 гражданских сотрудников.

Передислокация начнется не ранее чем через полгода и займет до года. В начале апреля WSJ сообщила, что США разрабатывают сценарий наказания стран НАТО, не оказавших помощи в иранской кампании.

  • В январе 2026 г. ANSA писала о планах Трампа сократить европейский контингент США на 20%.

  • В марте 2026 г. The Telegraph писала, что Трамп может лишить страны с низкими оборонными расходами права голоса в НАТО.

  • 1 мая Трамп допустил вывод американского воинского контингента из Италии и Испании.

