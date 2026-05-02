США частично выведут войска из Германии

Пентагон принял решение вывести из Германии около 5 000 американских военнослужащих. Об этом пишут CBS News и Reuters. Решение принято на фоне разногласий с президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он заявил, что иранцы унижают США на переговорах о прекращении войны и у Вашингтона нет стратегии выхода из конфликта.