Политика

WSJ: США хотят «наказать» НАТО за отказ в поддержке операции против Ирана

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план «наказания» некоторых стран-членов НАТО, которые не поддержали военную операцию против Ирана. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, приближенные к американскому руководству.

Такой план предусматривает вывод американских войск из этих стран и размещение в государствах, которые отнеслись к операции США более благосклонно. Кроме того, Штаты могут закрыть базу в одной из стран НАТО, предположительно, в Испании или Германии.

6 апреля Трамп заявил, что отказ НАТО помочь американской стороне в операции против Ирана является пятном на репутации альянса. Он добавил также, что разногласия с альянсом начались, когда НАТО отказалась поддержать претензии Вашингтона на Гренландию.

31 марта президент США в беседе с CBS News выразил разочарование тем, что западные страны не направили военные силы для участия в американо-израильской войне против Ирана. Он грозил прекратить поставки оружия Украине, чтобы заставить европейских союзников присоединиться к операции по принуждению Ирана к возобновлению работы Ормузского пролива.

