Трамп намерен сократить количество американских войск в Европе на 20 000 человек
Президент США Дональд Трамп планирует сократить численность американских войск в Европе примерно на 20 000 человек – на 20%, сообщает ANSA со ссылкой на источники.
Отмечается также, что Трамп намерен просить «о финансовом взносе на содержание оставшихся войск по эту сторону Атлантики».
«Аргументация Трампа заключается в том, что звездно-полосатые войска представляют собой сдерживающий фактор, и поэтому их расходы не могут покрываться только за счет американских налогоплательщиков», – рассказал агентству источник в европейской дипломатии.
В ноябре 2024 г. советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев может предложить Трампу частичную замену американского военного контингента в Европе.
21 января Трамп заявил прессе, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Ранее в январе он также поднимал этот вопрос. Представители стран альянса тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об их увеличении с 2 до 5% от ВВП.