Трамп намерен сократить количество американских войск в Европе на 20 000 человек

21 января Трамп заявил прессе, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Ранее в январе он также поднимал этот вопрос. Представители стран альянса тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об их увеличении с 2 до 5% от ВВП.