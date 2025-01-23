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Трамп намерен сократить количество американских войск в Европе на 20 000 человек

Ведомости

Президент США Дональд Трамп планирует сократить численность американских войск в Европе примерно на 20 000 человек – на 20%, сообщает ANSA со ссылкой на источники.

Отмечается также, что Трамп намерен просить «о финансовом взносе на содержание оставшихся войск по эту сторону Атлантики».

«Аргументация Трампа заключается в том, что звездно-полосатые войска представляют собой сдерживающий фактор, и поэтому их расходы не могут покрываться только за счет американских налогоплательщиков», – рассказал агентству источник в европейской дипломатии.

В ноябре 2024 г. советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев может предложить Трампу частичную замену американского военного контингента в Европе.

21 января Трамп заявил прессе, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Ранее в январе он также поднимал этот вопрос. Представители стран альянса тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об их увеличении с 2 до 5% от ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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