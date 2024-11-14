Украина может предложить Трампу замену военного контингента США в Европе
Киев может предложить избранному президенту США Дональду Трампу частичную замену американского военного контингента в Европе, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию La Repubblica.
Кроме того, в качестве предложения он выдвинул совместную разработку полезных ископаемых. «У нас также имеются запасы редких минералов, таких как литий и титан, мы можем разрабатывать их вместе», – сказал Подоляк (цитата по ТАСС).
По мнению советника главы офиса президента Украины, у Вашингтона есть возможность «трансформировать рынок и сделать его невыгодным для России». Подоляк выразил мнение, что США могут расширить экономические санкции против Москвы – это, по его словам, будет линия Трампа, которая заставит Москву принять условия западных стран и Украины.
12 ноября издание Financial Times писало, что «план победы» Украины разрабатывался с учетом взглядов Трампа. Одна из идей плана – замена части американских войск, размещенных в Европе, украинскими силами после окончания конфликта. Другая – впервые озвученная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, союзником Трампа, – предложение поделиться важнейшими природными ресурсами Украины с западными партнерами.
В апреле источник телеканала CNN допускал, что если Трамп победит на выборах президента США, он обратится к главе России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы инициировать переговоры по урегулированию украинского конфликта.