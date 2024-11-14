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Украина может предложить Трампу замену военного контингента США в Европе

Ведомости

Киев может предложить избранному президенту США Дональду Трампу частичную замену американского военного контингента в Европе, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию La Repubblica.

Кроме того, в качестве предложения он выдвинул совместную разработку полезных ископаемых. «У нас также имеются запасы редких минералов, таких как литий и титан, мы можем разрабатывать их вместе», – сказал Подоляк (цитата по ТАСС).

По мнению советника главы офиса президента Украины, у Вашингтона есть возможность «трансформировать рынок и сделать его невыгодным для России». Подоляк выразил мнение, что США могут расширить экономические санкции против Москвы – это, по его словам, будет линия Трампа, которая заставит Москву принять условия западных стран и Украины.

12 ноября издание Financial Times писало, что «план победы» Украины разрабатывался с учетом взглядов Трампа. Одна из идей плана – замена части американских войск, размещенных в Европе, украинскими силами после окончания конфликта. Другая – впервые озвученная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, союзником Трампа, – предложение поделиться важнейшими природными ресурсами Украины с западными партнерами.

В апреле источник телеканала CNN допускал, что если Трамп победит на выборах президента США, он обратится к главе России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы инициировать переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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