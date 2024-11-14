Украина может предложить Трампу замену военного контингента США в Европе

В апреле источник телеканала CNN допускал, что если Трамп победит на выборах президента США, он обратится к главе России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы инициировать переговоры по урегулированию украинского конфликта.