FT: Украина разрабатывала «план победы» с учетом возможного президентства Трампа
Две идеи, изложенные в «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского, были разработаны с учетом взглядов победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Эти предложения были представлены Трампу, когда украинский президент встречался с ним в Нью-Йорке в сентябре. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, участвовавшие в создании документа.
Одна из идей предусматривает замену части американских войск, размещенных в Европе, украинскими силами после окончания конфликта. Другая – впервые озвученная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, союзником Трампа, – предложение поделиться важнейшими природными ресурсами Украины с западными партнерами.
По словам источника, осведомленного о содержании встречи, Трамп был «заинтересован» в этих двух пунктах.
Кроме того, по информации издания, лидеры бизнеса Украины обсуждают с правительством возможность предоставления Трампу полномочий по «отбору инвестиций», что позволит ему, по сути, выбирать, кто может вести бизнес в стране. Один из источников, участвующий в планировании, назвал эту идею ABC (Anybody But China – «кто угодно, только не Китай»), что может особенно хорошо сыграть на руку Трампу. Украинские отрасли, зависящие от китайских технологий и материалов, такие как телекоммуникации, по словам собеседника, могли бы перейти на американских поставщиков и привлечь больше западных инвестиций. Идея находится на ранней стадии, но некоторые бизнес-лидеры, близкие к администрации президента, считают, что она может хорошо сработать с Трампом.
В апреле источник телеканала CNN допускал, что если Трамп победит на выборах президента США, он обратится к Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы инициировать переговоры по урегулированию украинского конфликта. По его словам, вероятнее всего, Трамп использует в качестве рычага давления военную помощь США Украине, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров. В ходе своей президентской кампании Трамп заявлял, что положит конец конфликту на Украине в случае победы на выборах, хотя детали того, как он намеревается это сделать, он не раскрывал.