FT: Украина разрабатывала «план победы» с учетом возможного президентства Трампа

Кроме того, по информации издания, лидеры бизнеса Украины обсуждают с правительством возможность предоставления Трампу полномочий по «отбору инвестиций», что позволит ему, по сути, выбирать, кто может вести бизнес в стране. Один из источников, участвующий в планировании, назвал эту идею ABC (Anybody But China – «кто угодно, только не Китай»), что может особенно хорошо сыграть на руку Трампу. Украинские отрасли, зависящие от китайских технологий и материалов, такие как телекоммуникации, по словам собеседника, могли бы перейти на американских поставщиков и привлечь больше западных инвестиций. Идея находится на ранней стадии, но некоторые бизнес-лидеры, близкие к администрации президента, считают, что она может хорошо сработать с Трампом.