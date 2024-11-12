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FT: Украина разрабатывала «план победы» с учетом возможного президентства Трампа

Ведомости

Две идеи, изложенные в «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского, были разработаны с учетом взглядов победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Эти предложения были представлены Трампу, когда украинский президент встречался с ним в Нью-Йорке в сентябре. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, участвовавшие в создании документа.

Одна из идей предусматривает замену части американских войск, размещенных в Европе, украинскими силами после окончания конфликта. Другая – впервые озвученная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, союзником Трампа, – предложение поделиться важнейшими природными ресурсами Украины с западными партнерами.

По словам источника, осведомленного о содержании встречи, Трамп был «заинтересован» в этих двух пунктах.

Кроме того, по информации издания, лидеры бизнеса Украины обсуждают с правительством возможность предоставления Трампу полномочий по «отбору инвестиций», что позволит ему, по сути, выбирать, кто может вести бизнес в стране. Один из источников, участвующий в планировании, назвал эту идею ABC (Anybody But China – «кто угодно, только не Китай»), что может особенно хорошо сыграть на руку Трампу. Украинские отрасли, зависящие от китайских технологий и материалов, такие как телекоммуникации, по словам собеседника, могли бы перейти на американских поставщиков и привлечь больше западных инвестиций. Идея находится на ранней стадии, но некоторые бизнес-лидеры, близкие к администрации президента, считают, что она может хорошо сработать с Трампом.

В апреле источник телеканала CNN допускал, что если Трамп победит на выборах президента США, он обратится к Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы инициировать переговоры по урегулированию украинского конфликта. По его словам, вероятнее всего, Трамп использует в качестве рычага давления военную помощь США Украине, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров. В ходе своей президентской кампании Трамп заявлял, что положит конец конфликту на Украине в случае победы на выборах, хотя детали того, как он намеревается это сделать, он не раскрывал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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