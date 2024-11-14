Назначения Дональда Трампа удивляют и поражают

Что касается внешнеполитических воззрений Хегсета, то они практически ничем не отличаются от классического республиканского подхода. «Понимаю, как мы связаны геополитически и как важно нам быть рядом с таким сильным союзником (Израилем. – «Ведомости»)», – сказал Хегсет во время одной из передач в декабре 2023 г. В другой он назвал Россию, КНР и КНДР «новой осью зла». Украину в своей книге он упомянул четыре раза. Он выразил недовольство поставками туда артиллерии в момент, когда запасы оружия самих США истощаются. В целом он не выражал подробной позиции по украинскому вопросу.