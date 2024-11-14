Назначения Дональда Трампа удивляют и поражают

Назначения Дональда Трампа удивляют и поражаютИлон Маск получит обещанное, а министром обороны станет ветеран и телеведущий
Избранный президент США Дональд Трамп официально заявил, что планирует назначить телеведущего Пита Хегсета министром обороны, а директором ЦРУ – бывшего главу национальной разведки Джона Рэтклиффа. Соратник Трампа и самый богатый человек планеты Илон Маск, а также бывший участник республиканских праймериз и тоже миллиардер Вивек Рамасвами возглавят новое внештатное министерство правительственной эффективности «на общественных началах».
Маск обещает триллионы
Целью Маска и Рамасвами во главе министерства правительственной эффективности будет разработка решений по оптимизации бюджетных расходов. Согласно заявлению Трампа, эту работу планируют завершить к 250-летию США, 4 июля 2026 г.
Маск и Рамасвами давно выступали за сокращение масштабов федерального правительства. В интервью с журналистом Такером Карлсоном в октябре 2024 г. Маск заявил, что из более чем 400 федеральных министерств и ведомств можно оставить только 99. По данным официального журнала американского правительства Federal Register, в США действуют 438 ведомств и подведомственных организаций.
Выступая на одном из протрамповских митингов 27 октября, Маск заявил, что хочет сократить федеральный бюджет на $2 трлн. В начале сентября Рамасвами, в свою очередь, заявил о необходимости массового сокращения персонала федеральных ведомств. При этом министерство эффективности не будет входить в структуру федерального правительства, что оставляет за Маском и Рамасвами возможность управлять собственным бизнесом и активами. Таким образом, для назначения Маска и Рамасвами может не требоваться утверждения со стороны сената.
Согласно американскому законодательству, право создавать, реструктурировать или упразднять федеральные ведомства принадлежит конгрессу, в обеих палатах которого с января 2025 г., возможно, будет республиканское большинство. Конгресс может делегировать часть этих полномочий президенту.
Трамп хоть и выбирает лояльных министров, но нет гарантий, что со временем они не станут встраиваться в бюрократию порученных им ведомств, отмечает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Что касается деятельности Маска и Рамасвами, то она вряд ли принесет конкретные результаты, если вообще принесет. Он подчеркнул, что бюрократия вне зависимости от партийной принадлежности будет активно сопротивляться попыткам ее сокращения и исключения из процесса принятия решений. По его мнению, первыми возможными мишенями Трампа могут быть минобразования и ведомства по защите окружающей среды.
Кроме того, республиканцы вряд ли будут беспрекословно выполнять рекомендации Маска. «Внутри американского правительства постоянно идет борьба за бюджеты, за сохранение рабочих мест в ведомствах, у которых есть не только интересы, но и силы себя защитить», – сказал Ярыгин. Эксперт напомнил опыт комиссии Грэйс, созданной по инициативе президента Рональда Рейгана (1981–1989) и проработавшей с 1982 по 1984 г. Ее целью также было предложить план сокращения расходов федерального правительства. Полученные в итоге рекомендации были выполнены только частично. Другой проблемой на пути успешной деятельности тандема Маск – Рамасвами может быть «перетягивание каната» между ними в попытке увеличить собственное влияние, считает политолог, автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.
Лояльные ястребы
Решение поставить Хегсета во главе Пентагона вызвало оживленные обсуждения в среде американских обозревателей и политиков, включая однопартийцев Трампа в сенате, которым придется утверждать кандидатуру Хегсета. Как сообщает CNN, удивление высказали три сенатора-республиканца – Лиза Мурковски (Аляска), Том Тиллис (Северная Каролина) и Тодд Янг (Индиана). При этом ни один из них не заявил, что будет голосовать против. «Хочу дать всем кандидатам президента Трампа равные возможности показать свой профессионализм и видение», – сказал Янг. По данным Politico, некоторые чиновники Пентагона и представители военно-промышленного сектора сомневаются в квалификации Хегсета.
В своем заявлении Трамп подчеркнул боевой опыт Хегсета, служившего на Кубе, в Ираке и Афганистане в период с 2004 по 2012 г. Он обратил внимание на медийную карьеру Хегсета, работающего на консервативном телеканале Fox News, и похвалил рейтинги его последней книги «Война против воинов». В ней он описал негативные, по его мнению, последствия внедрения леволиберальной идеологии в армию США.
Что касается внешнеполитических воззрений Хегсета, то они практически ничем не отличаются от классического республиканского подхода. «Понимаю, как мы связаны геополитически и как важно нам быть рядом с таким сильным союзником (Израилем. – «Ведомости»)», – сказал Хегсет во время одной из передач в декабре 2023 г. В другой он назвал Россию, КНР и КНДР «новой осью зла». Украину в своей книге он упомянул четыре раза. Он выразил недовольство поставками туда артиллерии в момент, когда запасы оружия самих США истощаются. В целом он не выражал подробной позиции по украинскому вопросу.
Фигура Рэтклиффа более знакома политическому истеблишменту. С лета 2020-го до окончания первого президентского срока Трампа в январе 2021 г. он был директором национальной разведки, т. е. выполнял функции координатора спецслужб. При этом в 2019 г. многие республиканцы не хотели голосовать за его кандидатуру, подозревая Рэтклиффа в политизированности и конфликте интересов. Демократы и вовсе обвиняли его в неквалифицированности.
Согласно рейтингу главного консервативного мозгового центра Heritage Foundation за 2016 г., Рэтклифф считался одним из наиболее консервативных политиков в стране. Он выступает за ужесточение политики в отношении Китая. Что касается Украины, то на одной из передач в эфире Fox в феврале 2023 г. (ее вел Хегсет) Рэтклифф заявил, что Байден мог избежать конфликта на Украине, и раскритиковал концентрацию администрации на этом направлении.
Для назначения на несколько постов, включая министра обороны и директора ЦРУ, кандидат должен получить поддержку обычного большинства присутствующих сенаторов (например, 51 из 100). Голосование проводится по итогам слушаний. С 3 января 2025 г. республиканцы будут контролировать 53 мандата в сенате. Как сообщает газета The Washington Post, Трамп хочет обойти традиционную процедуру назначений и перейти к ускоренной. По данным газеты The Hill, все три кандидата на пост лидера республиканцев в сенате заявили о готовности поддержать инициативу будущего президента.
Трамп собирает команду по принципу лояльности, так как не хочет повторять ошибки первого срока, когда значительная часть его назначенцев пыталась саботировать некоторые из его решений, говорит Наумов. По мнению эксперта, больше вопросов вызывает фигура Хегсета. Но выбор его кандидатуры можно объяснить идеологическими воззрениями Трампа. В случае утверждения сенатом Хегсет попытается внести изменения во внутреннюю культуру Пентагона и будет бороться с последствиями критикуемой им «левой идеологии» внутри ведомства.