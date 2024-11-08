Как демократы могут помешать планам Дональда Трампа

Как демократы могут помешать планам Дональда ТрампаДля этого они могут использовать Украину
Администрация действующего президента Джо Байдена организует и проведет транзит власти в период до инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 г. – речь идет о консультировании его команды, постепенной передаче актуальных задач, подготовке оборудования и помещений. Всё это является «лицевой» частью процесса перехода власти от действующего президента к будущему. Но есть и теневая часть, целями которой может быть укрепление собственного наследия и осложнение деятельности будущей администрации.
Один из способов – принять cо дня выборов по день инаугурации максимальное количество актов, регулирующих работу подчиненных президенту ведомств и дополняющих актуальное законодательство. В США этот процесс обозначается термином «полуночное законотворчество».
Согласно нормам американского законодательства, эти акты можно отменить в срочном порядке только в течение 60 дней после принятия (относится только к экономически значимым документам, влияние которых на экономику оценивается в $200 млн и выше). По истечении этого срока они получат законный статус и отменить их сможет только конгресс.
К «полуночному законотворчеству» прибегали многие предшественники Байдена. По данным Института Катона, в первые 10 месяцев 2016 г. федеральные ведомства публиковали ежемесячно по 45 нормативно-правовых актов. В ноябре, после победы Трампа на выборах, число увеличилось до 57. В декабре – до 99. Те же данные показывают, что после победы Байдена в ноябре 2020 г. Трамп одобрил 56 таких норм, в декабре – 84, а с 1 по 20 января 2021 г. – 71.
Байден попытается воспользоваться этим инструментом, чтобы снизить возможность новой администрации быстро реализовывать свои намерения, говорит научный руководитель РСМД Андрей Кортунов. Бюрократическая инерция может замедлить процедуру перенастройки работы некоторых ведомств. Но эксперт уточнил, что Трамп сможет преодолеть некоторые ограничения, если в палате представителей победу все-таки одержат республиканцы.
Республиканцы выиграли выборы в сенат (с 3 января они будут контролировать 52 из 100 мандатов), но только опережали демократов в палате представителей с 206 выигранными мандатами против 191 (для большинства нужно 218 мандатов).
Кортунов привел другой пример подготовки Байдена к президентству Трампа – ускорение передачи помощи Украине. По мнению эксперта, демократы хотят максимально быстро передать Киеву эти ресурсы, чтобы Трамп и республиканцы не смогли их удерживать. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, Байден и его окружение планируют передать Киеву помощи на $9 млрд. Журналисты Politico писали о $6 млрд.
С тем, что Байден может использовать украинское направление, согласилась руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. «Для сохранения хоть какого-то политического ресурса перед базовым электоратом демократы попытаются подать сохранение поддержки Украины как достижение и заодно дополнительно усилить напряжение к моменту вступления Трампа в должность», – говорит она.
Во время пресс-конференции в Пентагоне 9 октября генерал Патрик Райдер заявил журналистам, что США опасаются эскалации конфликта и поэтому не меняют свою позицию по поводу сохранения ограничений на удары дальнобойными орудиями вглубь России. «Мы должны учитывать риски эскалации <...> также нужно понять, достаточно ли имеющегося в наличии оружия (дальнобойного. – «Ведомости») для достижения стратегического эффекта», – сказал он.
В целом демократам будет сложно первое время эффективно бороться с Трампом, продолжает Журавлева. Она объяснила, что после поражения партии придется не только разрабатывать новую стратегию, но и искать руководство, которое попытается ее реализовать. Американист полагает, что действующий вице-президент Камала Харрис, проигравшая выборы Трампу, не сможет возглавить этот процесс. «Вместе с ней потерпел поражение и нынешний левый бренд демократической партии», – резюмировала Журавлева.