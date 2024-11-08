Как демократы могут помешать планам Дональда Трампа

К «полуночному законотворчеству» прибегали многие предшественники Байдена. По данным Института Катона, в первые 10 месяцев 2016 г. федеральные ведомства публиковали ежемесячно по 45 нормативно-правовых актов. В ноябре, после победы Трампа на выборах, число увеличилось до 57. В декабре – до 99. Те же данные показывают, что после победы Байдена в ноябре 2020 г. Трамп одобрил 56 таких норм, в декабре – 84, а с 1 по 20 января 2021 г. – 71.