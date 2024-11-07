Кто претендует на ключевые посты в кабинете Трампа

Билл Хагерти – сенатор от штата Теннесси – один из республиканцев, обратившихся к движению MAGA после победы Трампа в 2016 г. Хагерти работал послом Трампа в Японии, а затем баллотировался в Сенат в 2020 г. Хагерти использовал свое положение во влиятельном сенатском комитете по международным отношениям, чтобы закрепить за собой репутацию «ястреба» в отношении Китая. Он также был среди небольшого числа сенаторов, которые проголосовали против пакета помощи национальной безопасности, принятого в начале этого года и предусматривающего увеличение финансирования Украины. В то время он сказал, что это было сделано потому, что в пакете не было предусмотрено обеспечение безопасности границ.