Кто претендует на ключевые посты в кабинете Трампа

Кто претендует на ключевые посты в кабинете ТрампаPolitico назвало имена основных кандидатов
Издание Politico назвало имена американских политиков, претендующих на должности в будущем кабинете министров избранного президента США Дональда Трампа.
Госсекретарь
Первым в списке претендентов на пост госсекретаря США называется бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл. Гренелл – активный сторонник MAGA (Make America Great Again – политический лозунг, популяризированный Трампом), он также занимал пост исполняющего обязанности директора национальной разведки. Он закрепился в окружении Трампа как один из самых влиятельных советников по вопросам внешней политики – Трамп называет его «мой посланник». Многие эксперты, сообщает Politico, считают его главным претендентом на пост госсекретаря или советника по национальной безопасности. Сейчас он работает старшим советником в Protecting America Initiative – некоммерческой организации, занимающейся борьбой с влиянием китайского правительства.
Билл Хагерти – сенатор от штата Теннесси – один из республиканцев, обратившихся к движению MAGA после победы Трампа в 2016 г. Хагерти работал послом Трампа в Японии, а затем баллотировался в Сенат в 2020 г. Хагерти использовал свое положение во влиятельном сенатском комитете по международным отношениям, чтобы закрепить за собой репутацию «ястреба» в отношении Китая. Он также был среди небольшого числа сенаторов, которые проголосовали против пакета помощи национальной безопасности, принятого в начале этого года и предусматривающего увеличение финансирования Украины. В то время он сказал, что это было сделано потому, что в пакете не было предусмотрено обеспечение безопасности границ.
Роберт О'Брайен – единственный из четырех советников Трампа по национальной безопасности, у которого не было громких размолвок с бывшим президентом. С 2018 по 2019 г. О'Брайен занимал должность специального посланника Трампа по делам заложников. Издание отмечает, что О'Брайену будут рады в Брюсселе и Киеве – в Республиканской партии его считают большим сторонником НАТО и Украины.
Марко Рубио – бывший противник Трампа, ставший его сторонником, с жесткими взглядами на многие вопросы внешней политики, особенно на Кубу и Иран. Сенатор от Флориды работал с демократами над законом, который усложняет выход Трампа из НАТО. Он также пытался казаться сторонником Украины, не разделяя полностью позицию Трампа о том, что Киев должен вести переговоры с Москвой.
Майк Уолтц – ветеран армии США и бывший «зеленый берет». Он поддерживает помощь США Украине и стремится усилить надзор за финансированием Киевом военных действий за счет налогоплательщиков. Уолтц, представитель Флориды, в кругах республиканцев стал потенциальным претендентом на высший пост в сфере национальной безопасности во время второго срока Трампа.
Министр финансов
Говард Лютник возглавляет инвестиционную компанию Cantor Fitzgerald и был лично назначен Трампом руководителем переходного периода вместе с Линдой Макмахон. Трамп очень близок с Лютником, который когда-то участвовал в шоу «Ученик», дал более $10 млн на предвыборную кампанию бывшего президента и собрал более $75 млн на кампанию в целом.
Роберт Лайтхайзер будучи торговым представителем США во время его первого срока Трампа, помог переломить ход мировой торговли и консервативную позицию республиканцев в этом вопросе. Лайтхайзер по-прежнему близок к Трампу и считается одним из главных претендентов на высший экономический пост.
Джей Клейтон – «ветеран» Уолл-стрит и корпоративный юрист, был председателем комиссии по ценным бумагам и биржам во время президентского срока Трампа. Его выбор на пост главы Казначейства может успокоить бизнес, обеспокоенный нестабильностью второй администрации Трампа или популистскими идеями, которые бывший президент выдвигал во время предвыборной кампании.
Ларри Кудлоу – финансовый аналитик, долгое время работавший на телевидении, был директором Национального экономического совета Трампа и одним из главных лиц экономического ответа Белого дома на пандемию коронавируса.
Джон Полсон – известный финансист-миллиардер, который поддерживает Трампа с 2016 г. В начале года агентство Bloomberg сообщило, что в частных беседах Трамп предлагал Полсона в качестве возможного министра финансов на второй срок.
Скотт Бессент – менеджер хедж-фонда и сборщик средств для Трампа, который был неофициальным советником кампании. Трамп публично хвалил экономические прогнозы Бессента.
Билл Хагерти пользуется большим уважением за свою работу в качестве посла в Японии при Трампе, где он помогал вести переговоры об обновленной торговой сделке с Токио и сглаживал внешнеполитические заявления Трампа. Он является одним из претендентов на ряд постов в кабинете министров и, скорее всего, получит утверждение на один из них.
Министр обороны
Майк Уолтц был советником Трампа по вопросам национальной безопасности и заявлял, что не против стать министром обороны. Он воплощает в себе два качества, которые, по оценке издания, ценит Трамп: медийность и лояльность. Частый гость Fox News защищал Трампа по ключевым вопросам.
Том Коттон, сенатор от штата Арканзас, уже рассматривался в качестве первого министра обороны Трампа. Коттон был одним из первых сторонников Трампа и консультировал его во время первого президентского срока. Будучи острым на язык членом сенатского комитета по вооруженным силам, Коттон недавно намекал, как он будет одним из руководителей в кабмине, когда призвал к созданию более мощного и инновационного Пентагона.
Майк Помпео, бывший член Палаты представителей, занимал видное место в политике национальной безопасности во время президентства Трампа, будучи главой ЦРУ, а затем госсекретарем.
В тексте Politico также упоминаются возможные кандидатуры на другие значимые посты – генерального прокурора, министров внутренних дел, сельского хозяйства, торговли и др.
О чем может говорить такой выбор кандидатов
Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев считает, что обсуждать конкретные фамилии в будущем американском правительстве сейчас не имеет смыла, тем более, что речь сейчас идет только о кандидатах. Однако опубликованный Politico список позволяет говорить о самой концепции Трампа. Например, Марко Рубио – известный «ястреб» и русофоб, претендующий на место госсекретаря – недавно заявил, что с конфликтом на Украине пора заканчивать. По мнению эксперта, это пример того, что Трамп, «подбирает лояльных себе людей, которые будут выполнять его политические установки».
«Те неудачи, которые потерпел Трамп в первый срок своего пребывания у власти, состояли именно в том, что это были не совсем лояльные люди, которые в ряде случаев по-своему понимали те установки, которые давал им Трамп, и действовали в ряде случаев не то чтобы как саботажники, но во всяком случае не стремились реализовать цели Трампа, а может быть преследовали свои интересы», – пояснил американист.
На этот раз Трамп действительно хочет создать жесткую вертикаль власти. Он хотел бы видеть на ключевых должностях людей, которые будут исполнять эти указания, а не приносить свои соображения и интересы.
Рассматривая кандидатов на посты торговых представителей, министра торговли, можно сказать, обращает внимание эксперт, что Трамп будет, по всей видимости, бороться главным образом с Китаем. То есть США, которые формально начали при Трампе эпоху торговых войн, продолжат их.
Васильев подчеркивает, что Трамп в первую очередь бизнесмен и смотрит на госуправление как на корпорацию. То есть государство должно отражать те концепции, которые существуют в мире бизнеса. Применительно к роли государства это означает резкое сокращение роли государства в экономике.
«Трамп в свое время сказал, что экономикой должны заниматься не профессора университетов, не общественные служащие, а должны заниматься богатые люди, бизнесмены… При этом нельзя сказать, что эти состоятельные люди будут заниматься обогащением. Они именно постараются резко уменьшить роль государства в экономике и способствовать, чтобы государство прежде всего помогало бизнесу. Вот именно это Трамп и может считать повышением экономической эффективности», – добавил Васильев.