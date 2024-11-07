Как в России отреагировали на победу Трампа на выборах президента США

Лидеры КПРФ и «Справедливой России» (СР) Геннадий Зюганов и Сергей Миронов заострили внимание на обещании Трампа в течение суток положить конец конфликту на Украине. «Можно позвонить Зеленскому, сказать ему: капитулируй, арестовывай нацистов. Это был бы лучший вариант, но, я думаю, такого не последует, но, по крайней мере, Трамп готов к переговорам», – заявил Зюганов (цитата по «Интерфаксу»). Миронов, чей комментарий опубликован на сайте СР, предложил избранному президенту США подсказку, как этого можно добиться: «капитуляцией режима Зеленского, который целиком и полностью зависит от Запада», добавив, что за такое Трамп сможет претендовать на Нобелевскую премию мира.