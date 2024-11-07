Как в России отреагировали на победу Трампа на выборах президента США

Как в России отреагировали на победу Трампа на выборах президента СШАРеакции российских властей оказались сдержаннее, чем в 2016 году
Кремль будет ждать первых заявлений и шагов Трампа, когда он вступит в должность президента США, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы, разумеется, внимательно отслеживаем все потоки информации, которые на этот счет идут из-за океана. И, конечно, главным образом будем делать выводы по заявлениям по темам, которые находятся на нашей повестке дня, когда они поступят, и по первым конкретным шагам – чего еще предстоит дождаться, все-таки принимая во внимание, что еще полтора месяца действующий президент США будет выполнять свои обязанности», – отметил представитель Владимира Путина.
Россия не питает иллюзий как в отношении Трампа, так и относительно нового состава конгресса, где республиканцы – предварительно – берут верх – правящая политическая элита США имеет антироссийскую направленность, следует из заявления МИДа на сайте ведомства. Подчеркивается, что Москва будет работать с новой администрацией, «жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции».
Но Трамп не будет тратить много денег на Украину, так как республиканец – «бизнесмен до мозга костей», считает заместитель председателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его мнению, Трамп не любит вкладываться в «дурные благотворительные прожекты и в прожорливые международные организации», так как это неэффективно.
Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к сотрудничеству и диалогу с новым руководством США, в том числе по вопросам всеобщей безопасности. По ее словам, в России пока подождут и понаблюдают за тем, какими будут шаги и политика команды Трампа.
«Судя по предвыборной риторике (если ей все еще можно верить), команда республиканцев не собирается отправлять в топку прокси-войны против России все больше денег американских налогоплательщиков. Возможно, здесь есть шанс», – написал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Он напомнил, что предыдущий срок Трампа закончился «рекордным количеством антироссийских санкций, а уровень взаимодействия был понижен практически до нуля», причем не по вине России. Но шок от итогов выборов в США, по его мнению, испытывают в Киеве.
Лидеры КПРФ и «Справедливой России» (СР) Геннадий Зюганов и Сергей Миронов заострили внимание на обещании Трампа в течение суток положить конец конфликту на Украине. «Можно позвонить Зеленскому, сказать ему: капитулируй, арестовывай нацистов. Это был бы лучший вариант, но, я думаю, такого не последует, но, по крайней мере, Трамп готов к переговорам», – заявил Зюганов (цитата по «Интерфаксу»). Миронов, чей комментарий опубликован на сайте СР, предложил избранному президенту США подсказку, как этого можно добиться: «капитуляцией режима Зеленского, который целиком и полностью зависит от Запада», добавив, что за такое Трамп сможет претендовать на Нобелевскую премию мира.
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев считает, что «это победа здравого смысла в стране, на которую ориентируется полмира». Но при этом мир изменился и стал многополярным, в нем есть БРИКС, который только укрепится от противостояния США с Китаем, написал он в своем Telegram-канале. А если новый президент сконцентрируется на решении внутренних проблем США, это пойдет на пользу не только американцам, но и всему миру.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») советует Трампу вернуться к перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона, которая была начата в 2009 г. с символического нажатия главой МИДа Сергеем Лавровым и занимавшей на тот момент пост госсекретаря США Хиллари Клинтон соответствующей кнопки. На ней американская сторона по ошибке написала «перегрузка». «С тех пор мы испытываем перегрузку. Желаем, чтобы американцы больше так не ошибались», – сказала Журова «Ведомостям».
Не до шампанского
России «ожидать чего-то грандиозного не надо, надо надеяться только на себя», считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа (СР). По его мнению, после избрания Трампа санкционный режим в отношении России продолжит действовать, а вот политика США на Ближнем Востоке и Украине может измениться. «Я не вижу, чтобы кто-то из российских политиков открывал шампанское и пил за победу Трампа, опыт все-таки уже есть», – вторит первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
«Я не испытываю иллюзий и по поводу победы Дональда Трампа, а точнее, по поводу его каких-то решительных действий <...>, не испытываю завышенных ожиданий тоже», – сказал «Ведомостям» политолог Александр Асафов. В среднесрочной перспективе можно также ожидать изменения контекста поддержки киевского режима, но санкционная политика в отношении России не прекратится, подчеркнул Асафов.
Как устроена избирательная система США
Выборы в США проходят по двухступенчатой системе, в которой кандидаты получают голоса выборщиков, а для победы необходимо набрать 270 голосов из 538. Результат выборов в США в 2024 г. определяют голоса в семи ключевых «колеблющихся» штатах, где шансы кандидатов примерно равны. К ним относятся Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина.
«США станут на ближайшие четыре года более жесткими, но и более расчетливыми. Выгода во всех смыслах станет сутью американской политики», – прогнозирует руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Надо быть готовыми и к конструктивному сотрудничеству, если США такой шаг сделают, и к дальнейшему напряжению, говорит Костин.
Как поздравляли в 2016 г.
Президент России Владимир Путин 9 ноября 2016 г. после победы Трампа на выборах президента направил ему поздравительную телеграмму. В ней он «выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности».
«Победа Трампа дает надежду на то, что между РФ и США будет выстраиваться конструктивное сотрудничество и наши отношения выйдут из кризиса», – говорила Матвиенко. Она подчеркивала, что Россия готова приложить также максимум усилий для нормализации отношений. С победой Трампа тогда поздравил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Мы наверстаем ему телеграмму с поздравлениями: «Дорогой Дональд, поздравляем вас с заслуженной победой. Бабушка Хиллари пускай отдыхает», – сказал он журналистам.
«Похоже, что побеждает Дональд Трамп. Пустячок, а приятно, что все-таки не Хиллари Клинтон, которую мы хорошо помним в качестве госсекретаря, с именем которой связаны хаос и кровь в Северной Африке. И которая при этом испытывает какие-то личные неприязненные чувства к России и нашему лидеру. Судя по заявлениям Трампа, у него нет личного антагонизма к Владимиру Путину», – заявлял Миронов, который отметил, что исторически СССР и России всегда было проще договариваться с президентами США от республиканской партии.
Слуцкий не исключил тогда, что после инаугурации Трамп может и отказаться от предвыборных заявлений о том, что с Россией нужно выстраивать конструктивные отношения. Курировавший международное партийное сотрудничество «Единой России» депутат Сергей Железняк поздравил Трампа с «заслуженной победой» и выразил надежду, что из лексикона Вашингтона все же уйдет антироссийская риторика, на которую делала ставку Клинтон.