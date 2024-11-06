Что говорил Трамп о России«Ведомости» собрали яркие высказывания политика
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп смог одержать победу на прошедших 5 ноября выборах президента США. Во время избирательной кампании он неоднократно упоминал Россию и планы по сотрудничеству с ней, напоминая о том, как это было во время его предыдущего срока на посту главы государства в 2017–2021 гг. В Кремле в свою очередь заявляли, что открыты к диалогу с новым руководством США, хотя и не питают иллюзий. «Ведомости» собрали известные высказывания Трампа о России.
Об отношениях с Путиным
В августе 2024 г. в интервью миллиардеру Илону Маску на платформе X Spaces Трамп заявил, что надеется наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным в случае переизбрания.
«Хорошо знаю Путина. Я ладил с ним очень хорошо. Он уважал меня», – сказал экс-президент.
Он также добавил, что обсуждал с Путиным в годы первого президентства ситуацию на Украине и якобы предупреждал его не применять силу.
Осенью 2024 г. американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Война» процитировал неназванного помощника Трампа, который утверждал, что Трамп и Путин созванивались не менее семи раз после окончания первого президентского срока республиканца. Путин 24 октября опроверг эту информацию, но сказал, что был бы готов возобновить общение в случае победы Трампа на выборах.
О российско-украинском конфликте
Трамп в интервью Маску также говорил, что Украине не хватает ресурсов для продолжения боевых действий. «Россия победила Германию вместе с нами, и они победили Наполеона… Они – большая военная сила», – говорил политик.
Он также неоднократно утверждал, что в случае переизбрания на пост президента США сможет в считанные часы завершить российско-украинский конфликт.
«Это невероятно, у нас [во власти] находятся люди, которые не знают, что они делают. Однако если [конфликт] не разрешится, я решу его сам – за 24 часа, с Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Это будут очень простые переговоры, однако я не стану раскрывать, в чем они будут состоять, потому что в таком случае я не смогу реализовать свой план», – говорил Трамп в марте 2023 г. Этот же тезис он повторял и во время своей предвыборной кампании уже в 2024 г.
При этом в сентябре текущего года во время дебатов с его основной соперницей, кандидатом от демократов Камалой Харрис, Трамп не стал напрямую отвечать на вопрос о том, хочет ли он, чтобы Украина победила, вместо этого заявив, что хочет лишь прекращения боевых действий.
«Я хочу спасти жизни», – сказал Трамп.
В октябре 2024 г. в интервью The Wall Street Journal он заявил, что якобы даже угрожал Путину нанести удар по Москве, если РФ «пойдет на Украину». «Я сказал: «Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо по центру этой чертовой Москвы», – заявил Трамп.
Позже Путин говорил, что «не припомнит» такого разговора.
О санкциях
В июле 2024 г. Трамп заявил в интервью Bloomberg, что думал о смягчении санкций против России в рамках плана по урегулированию конфликта на Украине.
«С помощью санкций мы отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции. Я находил их очень полезными в случае с Ираном, но мне даже не так уж нужны были санкции в отношении Ирана. Я сказал об этом Китаю, и Россия находится в похожем положении», – сказал он.
В сентябре 2024 г. он также повторил, что намерен использовать санкции как можно реже.
«Вы теряете Иран, вы теряете Россию. Китай пытается сделать свою валюту доминирующей. Существует так много конфликтов со всеми этими странами, что вы потеряете [господство доллара]», – говорил Трамп.
О ядерном оружии
В июле 2017 г., во время своего первого президентского срока, Трамп говорил о необходимости диалога с Россией как с обладательницей ядерного оружия.
«Мы – чрезвычайно мощная ядерная держава, как и они [Россия]. Не имеет смысла не иметь никаких отношений», – утверждал Трамп (цитата по BBC).
В апреле 2019 г. в интервью Fox News политик также заявил, что все страны должны избавиться от ядерного оружия.
«Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», – говорил Трамп.
А уже в сентябре 2024 г. во время президентских дебатов Трамп допустил, что Путин якобы может использовать ядерное оружие, писало Politico.
«У него есть ядерное оружие. <…> И, в конце концов, возможно, он им воспользуется», – сказал Трамп.