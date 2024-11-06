Что говорил Трамп о России

«Это невероятно, у нас [во власти] находятся люди, которые не знают, что они делают. Однако если [конфликт] не разрешится, я решу его сам – за 24 часа, с Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Это будут очень простые переговоры, однако я не стану раскрывать, в чем они будут состоять, потому что в таком случае я не смогу реализовать свой план», – говорил Трамп в марте 2023 г. Этот же тезис он повторял и во время своей предвыборной кампании уже в 2024 г.