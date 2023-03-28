Трамп вновь призвал прекратить боевые действия на Украине
Конфликт на Украине необходимо прекратить сейчас, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
«Это невероятно, у нас (во власти. — Прим. ред.) находятся люди, которые не знают, что они делают. Однако, если (конфликт. — Прим. ред.) не разрешится, я решу его сам — за 24 часа, с Путиным и Зеленским. Это будут очень простые переговоры, однако я не стану раскрывать, в чем они будут состоять, потому что в таком случае я не смогу реализовать свой план. Это никогда не сработает», – сказал бывший президент США (цитата по «РИА Новости»).
При этом экс-президент допустил, что боевые действия продолжатся до 2024 г., что грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной, по сравнению с которой «Первая и Вторая мировые войны покажутся пирожками».
Трамп ранее уже обещал за день разрешить конфликт на Украине. Для реализации задуманного ему нужно быть главой государства, заявил экс-президента в начале марта. «Вам нужен этот офис, эта власть», — сказал он. Трамп отметил, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он предупреждал Москву о «возмездии» в случае конфликта с Украиной.
Экс-президент неоднократно осуждал действия Белого дома. В октябре 2022 г. Трамп заявил, что начало военной операции на Украине произошло из-за риторики действующих американских властей. По его словам, ее бы не произошло, если бы во главе государства стоял он.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.
Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам. В то же время на Украине действует документ, препятствующий их возобновлению. 4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.