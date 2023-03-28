Трамп вновь призвал прекратить боевые действия на Украине

«Это невероятно, у нас (во власти. — Прим. ред.) находятся люди, которые не знают, что они делают. Однако, если (конфликт. — Прим. ред.) не разрешится, я решу его сам — за 24 часа, с Путиным и Зеленским. Это будут очень простые переговоры, однако я не стану раскрывать, в чем они будут состоять, потому что в таком случае я не смогу реализовать свой план. Это никогда не сработает», – сказал бывший президент США (цитата по «РИА Новости»).