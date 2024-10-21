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Трамп заявил о своей угрозе Путину ударом по Москве

Ведомости

По словам кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, он якобы угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве, если РФ «пойдет на Украину». Об этом он заявил на встрече с редакционной коллегией The Wall Street Journal.

Трамп утверждает, что «отлично ладил» с Путиным, несмотря на то, что он «другой человек».

«Я сказал: «Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо по центру этой чертовой Москвы», – заявил Трамп, якобы добавив при этом, что они с российским лидером друзья, но у него не было другого выбора.

В августе в интервью миллиардеру Илону Маску на платформе X Трамп заявлял, что надеется наладить отношения с Путиным в случае своего переизбрания. Тогда бывший президент США вспомнил ситуацию на Украине, заявив, что обсуждал эту тему с Путиным в годы первого президентства и якобы предупреждал его не применять силу. Позже он упомянул, что приложил руку к приостановке проекта газопровода «Северный поток – 2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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