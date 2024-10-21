Трамп заявил о своей угрозе Путину ударом по Москве
По словам кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, он якобы угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве, если РФ «пойдет на Украину». Об этом он заявил на встрече с редакционной коллегией The Wall Street Journal.
Трамп утверждает, что «отлично ладил» с Путиным, несмотря на то, что он «другой человек».
«Я сказал: «Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо по центру этой чертовой Москвы», – заявил Трамп, якобы добавив при этом, что они с российским лидером друзья, но у него не было другого выбора.
В августе в интервью миллиардеру Илону Маску на платформе X Трамп заявлял, что надеется наладить отношения с Путиным в случае своего переизбрания. Тогда бывший президент США вспомнил ситуацию на Украине, заявив, что обсуждал эту тему с Путиным в годы первого президентства и якобы предупреждал его не применять силу. Позже он упомянул, что приложил руку к приостановке проекта газопровода «Северный поток – 2».