Трамп заявил о своей угрозе Путину ударом по Москве

«Я сказал: «Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо по центру этой чертовой Москвы», – заявил Трамп, якобы добавив при этом, что они с российским лидером друзья, но у него не было другого выбора.