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Трамп рассматривал смягчение санкций против России

Ведомости

Экс-президент США, кандидат на пост главы государств от республиканцев Дональд Трамп заявил в интервью Bloomberg, что думал о смягчении санкций против России в рамках плана по урегулированию конфликта на Украине. 

«Да. Санкциями мы отталкиваем от себя всех. Поэтому я не люблю санкции. Я нашел их очень полезными в отношении Ирана, но мне даже не так сильно нужны были санкции в отношении Ирана», – сказал он. 

Трамп отметил, что Россия находится «в аналогичном положении». По его словам, он обсуждал с Китаем ситуацию с антироссийскими санкциями.

Американский политик вновь подчеркнул, что у него были хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп добавил, что в период его президентства боевые действия между странами были невозможны. 

Трамп неоднократно говорил, что если победит на выборах, то сможет урегулировать украинский кризис еще до начала своего президентского срока.

25 июня Reuters сообщил, что два ключевых советника Трампа представили план разрешения конфликта на Украине. Согласно инициативе, Киев продолжит получать американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Утверждается, что Трамп отреагировал на план положительно. 

В Киеве инициативу отвергли. В Кремле заявили, что не могут комментировать обещание Трампа завершить конфликт на Украине, поскольку не знают сути предложения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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