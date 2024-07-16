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Песков назвал спекуляцией данные, что Трамп может стать посредником по Украине

Ведомости

Публикации о том, что экс-президент США, кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может стать посредником в урегулировании кризиса на Украине, являются спекуляцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас много рассуждений и спекуляций, кто на что готов, кто придерживается каких позиций», – отметил он (цитата по ТАСС). 

Песков напомнил, что пока что Трамп является лишь кандидатом в президенты США, и призвал дождаться исхода выборов в США. 

15 июля Bild со ссылкой на текст письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к главе Евросовета Шарлю Мишелю сообщила, что Трамп, по мнению венгерского политика, может выступить в качестве посредника по мирному урегулированию ситуации на Украине сразу после победы на президентских выборах. В письме Орбан утверждает, что у американского политика «есть подробные и обоснованные планы на этот счет».

Орбан начал председательство в ЕС с «мирной миссии», посетив Киев, Москву, Пекин и саммит НАТО в Вашингтоне. В рамках инициативы он лидерами первых трех стран, а также обсудил достижение мира на Украине с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. 

В ходе дебатов с действующим президентом США Джо Байденом Трамп заявил, что если победит на выборах, то сможет урегулировать украинский кризис еще до начала своего президентского срока. До этого он неоднократно обещал прекратить выплаты Украине в случае своего возвращения в Белый дом.

25 июня Reuters сообщил, что два ключевых советника Трампа представили план разрешения конфликта на Украине. Согласно инициативе, Киев продолжит получать американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Утверждается, что Трамп отреагировал на план положительно. 

В Киеве инициативу отвергли. В Кремле заявили, что не могут комментировать обещание Трампа завершить конфликт на Украине, поскольку не знают сути предложения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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