Песков назвал спекуляцией данные, что Трамп может стать посредником по Украине

15 июля Bild со ссылкой на текст письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к главе Евросовета Шарлю Мишелю сообщила, что Трамп, по мнению венгерского политика, может выступить в качестве посредника по мирному урегулированию ситуации на Украине сразу после победы на президентских выборах. В письме Орбан утверждает, что у американского политика «есть подробные и обоснованные планы на этот счет».