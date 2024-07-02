Песков не стал комментировать обещание Трампа закончить конфликт на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. По его словам, целями является защита населения от киевского режима, демилитаризации и денацификации соседней страны. В июне Путин сообщил, что переговоры об урегулировании могут быть начаты, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признает эти территории российскими, а также будет придерживаться нейтрального и безъядерного статуса. Киев инициативу отверг.