Песков не стал комментировать обещание Трампа закончить конфликт на Украине
Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может оперативно закончить конфликт на Украине, но Кремль не будет обсуждать его последнее обещание в ходе недавних дебатов. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не первое высказывание Трампа на этот счет, и раньше он тоже высказался в этом же ключе. Не зная сути, о чем идет речь, прокомментировать это не можем», – ответил представитель Кремля.
23 июня Трамп пообещал в случае своей победы на выборах урегулировать конфликт на Украине до инаугурации в январе 2025 г. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у политика есть подробный план по мирному решению ситуации, но он не будет обнародовать его до выборов.
Президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. По его словам, целями является защита населения от киевского режима, демилитаризации и денацификации соседней страны. В июне Путин сообщил, что переговоры об урегулировании могут быть начаты, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признает эти территории российскими, а также будет придерживаться нейтрального и безъядерного статуса. Киев инициативу отверг.