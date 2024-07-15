СМИ: Орбан в письме к главе Евросовета призвал к возобновлению дипотношений с РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией и переговорам с Китаем о мирной конференции по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на текст письма.
Орбан отмечает, что интенсивность конфликта на Украине в ближайшем будущем радикально усилится. Он также призвал к «политическому наступлению» на глобальный Юг, чье «уважение было потеряно в связи с позицией по Украине» (цитата по ТАСС).
5 июля венгерский премьер прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обменялись мнениями по мирному урегулированию на Украине. До этого Орбан посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. После визита в Россию Орбан продолжил «мирную миссию» в Пекине, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем отправился на саммит НАТО, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
5 июля стало известно, что Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения об урегулировании украинского конфликта по итогам своей «мирной миссии» в Россию, США, Китай и на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно содержание внутренней переписки в рамках ЕС. Он отметил, что во время визита в Москву Орбан излагал «основные параметры своего видения».