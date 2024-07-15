Орбан направил лидерам ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине

Орбан направил лидерам ЕС предложения об урегулировании конфликта на УкраинеВ Будапеште призвали ЕС изменить политический курс в этом вопросе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза (ЕС) предложения об урегулировании украинского конфликта по итогам своей «мирной миссии» в Россию, США, Китай и на Украину. Об этом сообщил политический советник венгерского премьера и его однофамилец Балаж Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.
«Премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета об опыте переговоров, первом этапе миротворческой миссии и венгерских предложениях», – отметил он.
Помощник Орбана подчеркнул, что если Европа «хочет иметь решающее слово» в урегулировании конфликта, то ей необходимо изменить политический курс. Он подчеркнул, что план Венгрии основан на реалистичной оценке ситуации, реалистичных целях и соответствующем графике.
Кремлю неизвестно содержание внутренней переписки в рамках ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что во время визита в Москву Орбан излагал «основные параметры своего видения».
«Возможно, какие-то есть нюансы, о которых нам неизвестно. Но еще раз повторяю, общий подход господина Орбана нам известен», – подчеркнул Песков.
5 июля венгерский премьер прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимир Путиным. Лидеры обменялись мнениями по мирному урегулированию на Украине. До этого Орбан посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.
После визита в Россию Орбан продолжил «мирную миссию» в Пекине, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем отправился на саммит НАТО, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля. После саммита Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По словам венгерского премьера, Трамп собирается разрешить ситуацию вокруг Украины.
В Белом доме назвали миротворческие усилия Венгрии по Украине авантюризмом. «Мирная миссия» Орбана встретила резкую критику и в ЕС. По данным Financial Times (FT), в блоке считают, что поездка премьера Венгрии в Москву нарушает соглашения, заключенные странами ЕС. Газета со ссылкой на источники писала, что многие страны ЕС обсуждали бойкот неформальных министерских встреч, которые должны состояться в Венгрии в период председательства страны. Некоторые должностные лица ЕС даже предлагали лишить Венгрию статуса председателя в блоке.