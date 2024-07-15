Орбан направил лидерам ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине

После визита в Россию Орбан продолжил «мирную миссию» в Пекине, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем отправился на саммит НАТО, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля. После саммита Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По словам венгерского премьера, Трамп собирается разрешить ситуацию вокруг Украины.