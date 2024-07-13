Bloomberg: Орбан предложил Украине отказаться от намерения вступить в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил украинским властям на саммите НАТО в Вашингтоне отказаться от планов по вступлению в военный альянс. Об этом пишет Bloomberg.
«Орбан даже предложил на пленарной встрече с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, чтобы Украина не вступала в НАТО», – говорится в материале.
Лидеры некоторых государства ответили венгерскому премьеру, а один из них обратил внимание, что собственная история Венгрии показывает, почему Киев должен вступить в альянс.
Украина официально подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 г. С тех пор Киев неоднократно настаивал на том, чтобы альянс обозначил сроки вступления страны в военный блок. 9 июля 2024 г. на открытии саммита НАТО в Вашингтоне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назвал победу России в конфликте на Украине «самым большим риском» для НАТО. 11 июля была представлена итоговая декларация саммита, в которой подчеркивалось, что «будущее Украины – в НАТО». На полях саммита лидеры 24 стран подписали «Украинский договор», который подтверждает их поддержку Киева. Документ не стали подписывать Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия и Черногория.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил по итогам саммита, что на встрече в Вашингтоне не произошло серьезного стратегического прорыва.