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Bloomberg: Орбан предложил Украине отказаться от намерения вступить в НАТО

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил украинским властям на саммите НАТО в Вашингтоне отказаться от планов по вступлению в военный альянс. Об этом пишет Bloomberg.

«Орбан даже предложил на пленарной встрече с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, чтобы Украина не вступала в НАТО», – говорится в материале.

Лидеры некоторых государства ответили венгерскому премьеру, а один из них обратил внимание, что собственная история Венгрии показывает, почему Киев должен вступить в альянс.

Украина официально подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 г. С тех пор Киев неоднократно настаивал на том, чтобы альянс обозначил сроки вступления страны в военный блок. 9 июля 2024 г. на открытии саммита НАТО в Вашингтоне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назвал победу России в конфликте на Украине «самым большим риском» для НАТО. 11 июля была представлена итоговая декларация саммита, в которой подчеркивалось, что «будущее Украины – в НАТО». На полях саммита лидеры 24 стран подписали «Украинский договор», который подтверждает их поддержку Киева. Документ не стали подписывать Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия и Черногория.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил по итогам саммита, что на встрече в Вашингтоне не произошло серьезного стратегического прорыва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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