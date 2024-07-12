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24 страны подписали «Украинский договор» на саммите НАТО

Ведомости

На полях саммита НАТО в Вашингтоне лидеры 24 стран подписали «Украинский договор», который подтверждает их поддержку Киева, в частности, страны выразили приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Документ опубликован на сайте Еврокомиссии (ЕК). 

В договоре подчеркивается, что страны намерены поддерживать Украину до тех пор, «пока она не одержит победу». В частности, государства обязуются постоянно предоставлять Киеву помощь в области безопасности, современного вооружения, оборонной промышленности, а также необходимую экономическую поддержку. Кроме того, страны намерены поддержать Украину в случае «будущего нападения».

Договор подписали США, Канада, Литва, Латвия, Бельгия, Канада, Люксембург, Чехия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Эстония, Польша, Португалия, Финляндия, Словения, Франция, Испания, Германия, Швеция, Исландия, Италия, Великобритания, Япония и Украина. При этом в первом абзаце упомянуто только 21 государство (нет Чехии и Словении), а также Евросовет и ЕК.

В НАТО входит 32 страны: документ не стали подписывать Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия и Черногория.

9 июля, открывая саммит НАТО в Вашингтоне, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назвал победу России в конфликте на Украине «самым большим риском» для НАТО. По его словам, такой исход «придаст смелости» президенту РФ Владимиру Путину и другим лидерам в Иране, Северной Корее и Китае.

11 июля была представлена итоговая декларация саммита, в которой подчеркивалось, что «будущее Украины – в НАТО». Также страны альянса заявили, что продолжат поддерживать Киев «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». В декларации подтверждается, что страны – члены блока пригласят Украину, когда союзники согласятся и будут выполнены условия для этого.

В Кремле заявили, что НАТО де-факто полностью вовлечено в конфликт на Украине, отметив, что цель альянса заключается в поддержании конфронтации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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