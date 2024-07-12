Песков: Орбан не информировал Путина о встрече с Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не говорил президенту России Владимиру Путину о его предстоящей встрече с экс-главой США, кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, господин Орбан не информировал Путина об этих своих планах. Никаких ни писем, никаких ни посланий ни письменно, ни устно не передавалось», – сказал он.
11 июля стало известно, что Орбан поговорит с Трампом после завершения саммита НАТО. Позже это подтвердилось – политики встретились в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Орбан на своей странице в соцсети Х сообщил, что он и Трамп обсуждали пути достижения мира на Украине. По его словам, экс-президент США «собирается решить эту проблему».
До этого Орбан в рамках «мирной миссии» посетил Киев, Москву и Пекин. В России он провел переговоры с Путиным, во время которых обсуждался конфликт на Украине. Российский и венгерский лидеры также говорили об архитектуре безопасности в Европе.