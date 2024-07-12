Песков: Орбан не информировал Путина о встрече с Трампом

11 июля стало известно, что Орбан поговорит с Трампом после завершения саммита НАТО. Позже это подтвердилось – политики встретились в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Орбан на своей странице в соцсети Х сообщил, что он и Трамп обсуждали пути достижения мира на Украине. По его словам, экс-президент США «собирается решить эту проблему».