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Песков: Орбан не информировал Путина о встрече с Трампом

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не говорил президенту России Владимиру Путину о его предстоящей встрече с экс-главой США, кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, господин Орбан не информировал Путина об этих своих планах. Никаких ни писем, никаких ни посланий ни письменно, ни устно не передавалось», – сказал он.

11 июля стало известно, что Орбан поговорит с Трампом после завершения саммита НАТО. Позже это подтвердилось – политики встретились в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Орбан на своей странице в соцсети Х сообщил, что он и Трамп обсуждали пути достижения мира на Украине. По его словам, экс-президент США «собирается решить эту проблему».

До этого Орбан в рамках «мирной миссии» посетил Киев, Москву и Пекин. В России он провел переговоры с Путиным, во время которых обсуждался конфликт на Украине. Российский и венгерский лидеры также говорили об архитектуре безопасности в Европе. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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