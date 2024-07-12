Орбан: Трамп собирается решить проблему с урегулированием конфликта на Украине

В ходе дебатов с президентом США Джо Байденом Трамп заявил, что если победит на выборах, то сможет урегулировать украинский кризис еще до начала своего президентского срока в январе 2025 г. До этого он неоднократно обещал прекратить выплаты Украине в случае своего возвращения в Белый дом.