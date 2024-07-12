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Орбан: Трамп собирается решить проблему с урегулированием конфликта на Украине

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. 

«Мирная миссия 5.0. <...> Мы обсуждали пути достижения мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» – написал Орбан в X. 

Комментируя пост венгерского премьера, Трамп на своей странице в соцсети Truth Social подчеркнул, что «должен быть мир, и быстро». По его словам, этот конфликт «вообще не должен был начинаться».

До этого Орбан в рамках «мирной миссии» посетил Киев, Москву, Пекин и саммит НАТО в Вашингтоне. 

В ходе дебатов с президентом США Джо Байденом Трамп заявил, что если победит на выборах, то сможет урегулировать украинский кризис еще до начала своего президентского срока в январе 2025 г. До этого он неоднократно обещал прекратить выплаты Украине в случае своего возвращения в Белый дом.

25 июня Reuters сообщил, что два ключевых советника Трампа представили план разрешения конфликта на Украине. Согласно нему, Киев продолжит получать американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Утверждается, что Трамп отреагировал на план положительно. 

В Киеве инициативу отвергли. В Кремле заявили, что не могут комментировать обещание Трампа завершить конфликт на Украине, поскольку не знают сути инициативы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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