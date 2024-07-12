Орбан: Трамп собирается решить проблему с урегулированием конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
«Мирная миссия 5.0. <...> Мы обсуждали пути достижения мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» – написал Орбан в X.
Комментируя пост венгерского премьера, Трамп на своей странице в соцсети Truth Social подчеркнул, что «должен быть мир, и быстро». По его словам, этот конфликт «вообще не должен был начинаться».
До этого Орбан в рамках «мирной миссии» посетил Киев, Москву, Пекин и саммит НАТО в Вашингтоне.
В ходе дебатов с президентом США Джо Байденом Трамп заявил, что если победит на выборах, то сможет урегулировать украинский кризис еще до начала своего президентского срока в январе 2025 г. До этого он неоднократно обещал прекратить выплаты Украине в случае своего возвращения в Белый дом.
25 июня Reuters сообщил, что два ключевых советника Трампа представили план разрешения конфликта на Украине. Согласно нему, Киев продолжит получать американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Утверждается, что Трамп отреагировал на план положительно.
В Киеве инициативу отвергли. В Кремле заявили, что не могут комментировать обещание Трампа завершить конфликт на Украине, поскольку не знают сути инициативы.