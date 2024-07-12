Европейцам не нравится дипломатическая активность Виктора Орбана

Как сообщило Politico 11 июля, в некоторых из них сложилось два подхода к выражению недовольства председательством Будапешта. Первый предусматривает отправку в Будапешт чиновников более низкого уровня. Так, на первое заседание министров прислали только восемь стран, включая саму Венгрию. Кроме того, по данным финской газеты Helsingin Sanomat (HS), премьер-министры Швеции и Финляндии Ульф Кристерссон и Петтери Орпо договорились игнорировать министерские встречи Евросоюза, проводимые в Венгрии.