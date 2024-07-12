Европейцам не нравится дипломатическая активность Виктора Орбана

Европейцам не нравится дипломатическая активность Виктора ОрбанаПремьер-министра Венгрии критикуют за попытку ведения диалога от лица ЕС, в том числе с Москвой
По завершении саммита лидеров стран – членов НАТО в Вашингтоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его флоридской резиденции Мар-а-Лаго. Об этом 11 июля сообщил журнал Time со ссылкой на источники. В издании полагают, что Орбан пытается наладить контакт между Трампом и президентом России Владимиром Путиным для начала процесса урегулирования украинского кризиса.
Ранее, 10 июля, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил журналистам о рассмотрении Евросоюзом (ЕС) «креативных идей» для досрочного прекращения председательства Венгрии в совете объединения. Одной из причин обдумывания такого решения стал визит Орбана 5 июля в Россию. По мнению представителей некоторых стран-участниц, тогда он злоупотребил полномочиями председателя Совета ЕС в интересах Венгрии, не имея мандата на проведение дипломатической деятельности от лица объединения.
Но соответствующих прецедентов по сокращению председательства той или иной страны попросту не существует – нет ни нормы, ни процедуры, которые только предстоит разработать, объясняет доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Попытка навредить председательству Венгрии в ЕС – это беспрецедентный шаг, говорит советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.
В Венгрии подобные польские высказывания вполне могут вызвать обвинения в предательстве, учитывая исторически близкие и теплые контакты Варшавы и Будапешта, отмечает эксперт.
При этом, как сообщил ТАСС, вопрос об отстранении Венгрии от председательства в Совете министров ЕС не обсуждался. Об этом агентству рассказал источник в ЕС. По данным Politico, этот вопрос также не поднимался на встрече посланников стран – членов ЕС в Брюсселе 10 июля.
Но в отсутствие публичных планов отстранения Венгрии или сокращения срока ее полномочий в СМИ высказываются предположения о других способах, к которым могут прибегнуть некоторые страны – члены ЕС для давления на Венгрию.
Как сообщило Politico 11 июля, в некоторых из них сложилось два подхода к выражению недовольства председательством Будапешта. Первый предусматривает отправку в Будапешт чиновников более низкого уровня. Так, на первое заседание министров прислали только восемь стран, включая саму Венгрию. Кроме того, по данным финской газеты Helsingin Sanomat (HS), премьер-министры Швеции и Финляндии Ульф Кристерссон и Петтери Орпо договорились игнорировать министерские встречи Евросоюза, проводимые в Венгрии.
Второй подход более резкий. По информации журналистов, некоторые участники ЕС и члены руководства объединения хотят запросить проверку соответствия действий Орбана внешнеполитической позиции объединения. Одним из инициаторов этого выступила как раз Польша.
Действия Варшавы в вопросе осложнения венгерского председательства эксперт объясняет стремлением премьера страны Дональда Туска показать свою лояльность Брюсселю, продолжает Буневич. Сам Туск – лидер не только польского, но и европейского масштаба, поэтому он всячески пытается избавиться от наследия предыдущего национал-консервативного правительства, державшего Польшу несколько обособленно. «Подобным демонстративным жестом являются и антивенгерские планы Варшавы, которая намерена заняться амбициозным проектом по созданию руководящей тройки в ЕС из Германии, Франции и Польши», – резюмирует эксперт.
Но если план Польши сработает и венгерское председательство пострадает, то это продемонстрирует младшим членам альянса произвол группы стран в союзе с европейской бюрократией, подчеркивает Офицеров-Бельский. Если же польская инициатива провалится, то другие страны увидят бессилие европейских структур перед Венгрией. Неопределенность ситуации ставит ЕС как организацию в целом в затруднительное положение, резюмирует эксперт.
5 июля Орбан посетил Россию и встретился с Путиным, обсудив урегулирование конфликта на Украине. Побывал он и в Азербайджане. Уже 8 июля он прибыл в Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее, 2 июля, он также побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.