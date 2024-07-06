Орбан сообщил, что на встрече с Путиным спрашивал о возможности переговоров
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным задал ему вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине.
Путин заметил, что такой сценарий маловероятен, потому что Киев воспользовался бы перемирием в военном смысле, сказал Орбан.
Российский и венгерский лидеры также обсудили вопросы архитектуры безопасности в Европе. Путин сообщил, что у России есть детальный план того, как могли бы развиваться взаимоотношения Запада и РФ. Орбан заметил, что российский глава – рациональный и разумный политик. Он отметил сдержанность, пунктуальность и подготовленность Путина.
Орбан также рассказал, что его визит в Москву готовился в условиях полной секретности.
«Эта встреча была подготовлена полностью тайно», – уточнил он.
По его словам, визит в Москву начал организовываться после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Сначала венгерский премьер направил послание министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и попросил его подготовить встречу. О полете Орбана в Россию стало известно, когда военный правительственный самолет запросил разрешение на заход в воздушное пространство Польши.
5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву – через три дня после визита в Киев. По словам венгерского премьера, этот визит – продолжение «мирной миссии». 2 июля Орбан на встрече с Зеленским попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией.
Представители ЕС в ходе визита Орбана в Москву 5 июля заявляли, что встреча Орбана с Путиным проходит не от лица Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что у сменяющегося председателя ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС. Уточнения со стороны Брюсселя связаны с началом в июле председательства Венгрии в Совете Евросоюза.