Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Орбан сообщил, что на встрече с Путиным спрашивал о возможности переговоров

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным задал ему вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине.

Путин заметил, что такой сценарий маловероятен, потому что Киев воспользовался бы перемирием в военном смысле, сказал Орбан.

Российский и венгерский лидеры также обсудили вопросы архитектуры безопасности в Европе. Путин сообщил, что у России есть детальный план того, как могли бы развиваться взаимоотношения Запада и РФ. Орбан заметил, что российский глава – рациональный и разумный политик. Он отметил сдержанность, пунктуальность и подготовленность Путина.

Орбан также рассказал, что его визит в Москву готовился в условиях полной секретности.

«Эта встреча была подготовлена полностью тайно», – уточнил он.

По его словам, визит в Москву начал организовываться после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Сначала венгерский премьер направил послание министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и попросил его подготовить встречу. О полете Орбана в Россию стало известно, когда военный правительственный самолет запросил разрешение на заход в воздушное пространство Польши.

5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву – через три дня после визита в Киев. По словам венгерского премьера, этот визит – продолжение «мирной миссии». 2 июля Орбан на встрече с Зеленским попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией.

Представители ЕС в ходе визита Орбана в Москву 5 июля заявляли, что встреча Орбана с Путиным проходит не от лица Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что у сменяющегося председателя ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС. Уточнения со стороны Брюсселя связаны с началом в июле председательства Венгрии в Совете Евросоюза.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных