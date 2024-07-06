Орбан сообщил, что на встрече с Путиным спрашивал о возможности переговоров

Представители ЕС в ходе визита Орбана в Москву 5 июля заявляли, что встреча Орбана с Путиным проходит не от лица Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что у сменяющегося председателя ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС. Уточнения со стороны Брюсселя связаны с началом в июле председательства Венгрии в Совете Евросоюза.