Зачем Орбану понадобился внезапный визит в Москву

Орбан – вообще первый из лидеров стран ЕС, кто приехал в Россию с апреля 2022 г., когда с подчеркнуто «недружественным» визитом в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер (сайт Кремля даже не стал фиксировать тогда это событие). А вот сам Орбан был последний раз в Кремле накануне начала спецоперации на Украине, 1 февраля 2022 г., после чего виделся с Путиным в октябре 2023 г., но в Китае, на полях форума «Пояса и пути». Но об этом факте венгерский лидер начисто позабыл во время своей вступительной речи. Кроме того, у лидеров был еще и телефонный разговор во время частного приезда Орбана в Россию на похороны президента СССР Михаила Горбачева в сентябре 2022 г.