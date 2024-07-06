Зачем Орбану понадобился внезапный визит в Москву

Зачем Орбану понадобился внезапный визит в МосквуЭто первый европейский лидер за два года, который приехал на переговоры с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля посетил с неожиданным рабочим визитом Москву, где провел трехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Интрига с этим визитом держалась до последнего даже для журналистов кремлевского пула. Но накануне в ряд западных СМИ все-таки просочились сообщения с анонсом визита Орбана. Эта поездка, как потом рассказывал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, спешно подготавливалась по инициативе венгерской стороны за два дня.
Визит стал продолжением ударно начавшегося председательства Венгрии в Совете Евросоюза, которое перешло к ней на полгода с 1 июля. Сначала, 2 июля, состоялся первый за 12 лет визит Орбана на Украину. Но в Киеве венгерский премьер особого понимания не нашел: призыв к прекращению огня был отвергнут Украиной и без энтузиазма воспринят в остальном ЕС.
Когда же стало понятно, что следующей точкой назначения «мирной миссии» (так Орбан сам охарактеризовал поездку) будет именно Россия, представители Брюсселя и вовсе постарались максимально отстраниться от его действий. Уходящие со своих постов глава Европейского совета Шарль Мишель и глава евродипломатии Жозеп Боррель, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц прямо отметили, что Орбан не имеет мандата действовать от имени Евросоюза.
В Еврокомиссии подчеркивали, что Орбан никого даже не стал предупреждать в альянсе о своих намерениях, но при этом, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, он сообщил об этом военному альянсу. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в X, что «умиротворение не остановит Путина». Впрочем, именно на ее слова, как кажется, не без удовольствия отвечал несколько раз в Екатерининском зале министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Венгрия – суверенная страна, которая верит в диалог, замечал он.
Орбан – вообще первый из лидеров стран ЕС, кто приехал в Россию с апреля 2022 г., когда с подчеркнуто «недружественным» визитом в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер (сайт Кремля даже не стал фиксировать тогда это событие). А вот сам Орбан был последний раз в Кремле накануне начала спецоперации на Украине, 1 февраля 2022 г., после чего виделся с Путиным в октябре 2023 г., но в Китае, на полях форума «Пояса и пути». Но об этом факте венгерский лидер начисто позабыл во время своей вступительной речи. Кроме того, у лидеров был еще и телефонный разговор во время частного приезда Орбана в Россию на похороны президента СССР Михаила Горбачева в сентябре 2022 г.
Переговоры Путина и Орбана продлились в общей сложности около трех часов, сначала с присутствием подчиненных, а затем и какое-то время в формате тет-а-тет. Состав российской делегации явно давал понять, что Орбан приехал говорить, прежде всего, об Украине: помимо министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента по внешней политике Юрия Ушакова, в делегацию вошел и другой помощник Владимир Мединский, которые вел в Стамбуле переговоры с киевским режимом в 2022 г. По словам Пескова, сказанным журналисту Павлу Зарубину, Мединский по-прежнему курирует «наработки» по переговорам, а старые стамбульские договоренности, могли бы быть «базисом для возобновления [переговорного] процесса».
Впрочем, на первый взгляд выводы пока неутешительны: стороны – Россия и Запад вместе с Украиной – по-прежнему бесконечно далеки от каких-либо компромиссов и взаимопонимания. Путин, который все-таки связал визит Орбана с началом председательства Венгрии в Совете ЕС, констатировал с учетом полученной информации: в Киеве «все еще не готовы отказаться от идеи ведения «войны до победного конца». По мнению Путина, это происходит в том числе из-за нежелания нынешних властей Украины проводить новые выборы, которые, по его оценке, они однозначно проиграют.
Российские условия для приближения мира остаются неизменными с момента выступления президента в МИД 14 июня – это прежде всего полный вывод войск Украины из вошедших в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Путин назвал состоявшиеся переговоры с венгерской стороной «своевременными и полезными», но, кажется, специально обратил внимание, что несмотря на все нюансы позиция Орбана – все равно «западная точка зрения». Но российская сторона отдала должное венгерскому премьеру за «попытку возобновить диалог».
Сам Орбан лишь констатировал, что разногласия между Россией и Украиной очень велики, и для их преодоления предстоит сделать еще «очень много шагов» (для чего он готов продолжать работу посредника). Но затем как-то по-особенному прогремела его фраза «Европе нужен мир», даром что Орбан выделил и сугубо прагматические причины: «Война начала оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентоспособность». Путин подтвердил, что разговор заходил и о глобальном – о возможных принципах будущей архитектуры безопасности в Европе.
В целом же, по словам Орбана, он хотел узнать мнение Путина по трем вопросам: об имеющихся на данный момент мирных инициативах, о том, что должно быть в приоритете – прекращение огня или мирные переговоры, и видение поствоенной Европы. Интерес был удовлетворен.
Помимо прочего, Путин в своем выступлении уделил внимание аспектам двусторонних отношений весьма немало места. А там присутствуют и негативные тенденции – спад товарооборота в 35%, и позитивные – например, расширение АЭС «Пакш» (там «Росатом» строит пятый и шестой энергоблоки).
Визит Орбана вряд ли может повлиять на позицию ЕС по Украине и в целом на готовность Брюсселя говорить с Москвой, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Эксперт объясняет, что у премьер-министра Венгрии действительно нет соответствующего мандата, так как его получение в ЕС – особая процедура.
По мнению Лукьянова, слова Орбана о том, что он предупредил НАТО, также вряд ли несут какое-то значение для перспектив развития отношений России с Западом. «Скорее всего, это присущий ему гонор. НАТО как военно-политический альянс он демонстративно уважает, ибо это про силу и безопасность, а с институтами ЕС постоянно находится в состоянии препирательств и конфликтов», – объясняет разницу в поведении венгерского премьера эксперт.
Орбан хотел бы использовать поездку для укрепления своих позиций и имиджа, предполагает собеседник «Ведомостей». Он использует свое формальное положение в качестве главы правительства страны-временного председателя [Совета ЕС], чтобы придать своему визиту характер миротворческой миссии, а не просто инициативы конкретного политического деятеля. Примечательно, что Орбан, видимо, не боится санкций, считая, что в нынешнем положении дел в Европе и США ему никто ничего сделать не может, полагает Лукьянов.
На фоне активизировавшихся разговоров о возможных переговорах по Украине, Орбан решил предложить себя как альтернативу стамбульскому процессу, считает ведущий эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Юлия Семке. «Неслучайно он наносит эти визиты, будучи председателем Совета ЕС, и стоит учитывать его стремление не присоединяться к инициативам НАТО по Украине», – уточнила она.
По мнению эксперта, последовательный визит сначала в Киев, а потом в Москву – своеобразная попытка венгерского премьера «нащупать» перспективы дальнейшего развития событий. Не исключено, что после этого он попытается предложить собственный план урегулирования ситуации, резюмировала Семке.