Путин «не припомнил» разговора с Трампом с заявлением об ударе по Москве
Президент России Владимир Путин опроверг заявление экс-президента США Дональда Трампа об угрозах российскому президенту. Соответствующее заявление Путин сделал, отвечая на вопрос журналиста «России-1» Павла Зарубина в рамках пресс-конференции после саммита БРИКС.
21 октября Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что он якобы угрожал Путину нанести удар по Москве, если РФ «пойдет на Украину». «Я сказал: «Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо по центру этой чертовой Москвы», – заявил Трамп.
Путин, отвечая на вопрос Зарубина о заявлении Трампа, ответил, что такого разговора «не припомнит», а «подобные заявления» порекомендовал не воспринимать всерьез. Также в ходе встречи корреспондент NBC задал вопрос Путин о переговорах с Трампом после 2020 г., тогда Трамп проиграл выборы и лишился президентского кресла. До этого американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Война» процитировал неназванного помощника Трампа, который утверждал, что экс-президент США и Путин созванивались не менее семи раз после окончания срока республиканца.
Путин опроверг информацию, ответив, что переговоров не было, но он был бы готов возобновить общение в случае победы Трампа. Российский президент также добавил, что верит в искренность слов Трампа о попытке предотвратить конфликт на Украине.