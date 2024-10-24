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Путин «не припомнил» разговора с Трампом с заявлением об ударе по Москве

Ведомости

Президент России Владимир Путин опроверг заявление экс-президента США Дональда Трампа об угрозах российскому президенту. Соответствующее заявление Путин сделал, отвечая на вопрос журналиста «России-1» Павла Зарубина в рамках пресс-конференции после саммита БРИКС.

21 октября Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что он якобы угрожал Путину нанести удар по Москве, если РФ «пойдет на Украину». «Я сказал: «Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо по центру этой чертовой Москвы», – заявил Трамп.

Путин, отвечая на вопрос Зарубина о заявлении Трампа, ответил, что такого разговора «не припомнит», а «подобные заявления» порекомендовал не воспринимать всерьез. Также в ходе встречи корреспондент NBC задал вопрос Путин о переговорах с Трампом после 2020 г., тогда Трамп проиграл выборы и лишился президентского кресла. До этого американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Война» процитировал неназванного помощника Трампа, который утверждал, что экс-президент США и Путин созванивались не менее семи раз после окончания срока республиканца.

Путин опроверг информацию, ответив, что переговоров не было, но он был бы готов возобновить общение в случае победы Трампа. Российский президент также добавил, что верит в искренность слов Трампа о попытке предотвратить конфликт на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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