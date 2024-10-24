Путин «не припомнил» разговора с Трампом с заявлением об ударе по Москве

Путин, отвечая на вопрос Зарубина о заявлении Трампа, ответил, что такого разговора «не припомнит», а «подобные заявления» порекомендовал не воспринимать всерьез. Также в ходе встречи корреспондент NBC задал вопрос Путин о переговорах с Трампом после 2020 г., тогда Трамп проиграл выборы и лишился президентского кресла. До этого американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Война» процитировал неназванного помощника Трампа, который утверждал, что экс-президент США и Путин созванивались не менее семи раз после окончания срока республиканца.