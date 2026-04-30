ASTR285,1+1,5%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,7+0,19%RGBITR780,68+0,21%
Главная / Политика /

Трамп допустил вывод воинского контингента США из Италии и Испании

Президент США Дональд Трамп допустил вывод американского воинского контингента из Италии и Испании. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов.

«Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно», – сказал он.

24 апреля Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщало, что во внутренней переписке Пентагона рассматривались варианты давления на союзников, не поддержавших военную операцию против Ирана.

Среди предложений назывались приостановка членства Испании в альянсе и пересмотр позиции США по британским претензиям на Фолклендские острова. Однако позднее в НАТО отметили, что в уставе альянса нет положений, которые позволят исключить Испанию.

14 апреля Трамп раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони в интервью газете Corriere della Sera. По словам американского лидера, он разочарован позицией Рима по вопросам энергетики и международной безопасности.

28 марта The Telegraph со ссылкой на источники писало, чо Трамп рассматривает возможность ограничить участие стран НАТО в принятии решений, если они не увеличат оборонные расходы до 5% ВВП. Он также рассматривает возможность вывода американских войск из Германии.

Новости СМИ2
