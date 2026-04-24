В НАТО назвали приостановку членства Испании по требованию США невозможной
В уставе НАТО нет положений, позволяющих исключить страны-участницы. Об этом сообщили в альянсе на фоне обсуждений возможных мер против Испании, пишет BBC.
До этого агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщало, что во внутренней переписке Пентагона рассматривались варианты давления на союзников, не поддержавших военную операцию против Ирана. Среди предложений назывались приостановка членства Испании в альянсе и пересмотр позиции США по британским претензиям на Фолклендские острова.
6 апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что отказ НАТО поддержать американскую операцию против Ирана стал «пятном на репутации» альянса. По его словам, разногласия с союзниками обострились после того, как НАТО не поддержало претензии Вашингтона на Гренландию.
9 апреля The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что администрация США рассматривает меры «наказания» ряда стран НАТО, не поддержавших действия против Ирана.