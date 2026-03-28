The Telegraph: Трамп хочет лишить страны НАТО с низкими расходами права голоса

Сейчас страны НАТО обязаны тратить не менее 2% ВВП на оборону, однако на саммите в Анкаре в этом году планируется обсуждение повышения этого показателя до 5%. Генсек альянса Марк Рютте заявил, что страны должны представить планы по достижению нового уровня.