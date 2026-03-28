The Telegraph: Трамп хочет лишить страны НАТО с низкими расходами права голоса

The Telegraph: Трамп хочет лишить страны НАТО с низкими расходами права голосаСША хотят ввести модель «плати, чтобы участвовать»
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ограничить участие стран НАТО в принятии решений, если они не увеличат оборонные расходы до 5% ВВП. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
По данным издания, обсуждается модель «плати, чтобы участвовать», при которой государства, не достигшие нового целевого уровня, могут быть отстранены от голосования по ключевым вопросам, включая военные операции и применение ст. 5 о коллективной обороне.
«Любая страна, которая не тратит 5% ВВП на оборону, не должна иметь права голосовать по будущим расходам НАТО», – заявил источник в администрации США. «Нельзя голосовать, если ты сам не платишь», – добавил он.
Инициатива обсуждается на фоне недовольства Вашингтона союзниками, которые отказались направить военные корабли для разблокировки Ормузского пролива. Трамп также рассматривает возможность вывода американских войск из Германии.
Сейчас страны НАТО обязаны тратить не менее 2% ВВП на оборону, однако на саммите в Анкаре в этом году планируется обсуждение повышения этого показателя до 5%. Генсек альянса Марк Рютте заявил, что страны должны представить планы по достижению нового уровня.
При этом предложения США официально не выносились на обсуждение в штаб-квартире НАТО. Решения в альянсе принимаются консенсусом, поэтому союзники, вероятно, будут блокировать такие изменения, что может привести к новому конфликту внутри блока, пишет издание.
20 марта Трамп написал в соцсети Truth Social, что без Соединенных Штатов НАТО – это бумажный тигр. Он назвал членов блока трусами и пообещал запомнить, что они не присоединились к борьбе против Ирана.