Politico: НАТО при Трампе могут вернуть к заводским настройкам

Вашингтон настаивает на том, чтобы НАТО рассматривался прежде всего как евроатлантический оборонный союз, без расширенного мандата на глобальное кризисное управление и партнерские инициативы. По словам источников, США предложили завершить миссию в Ираке уже в сентябре, несмотря на возражения части союзников, считающих, что вывод сил преждевременен.