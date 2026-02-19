Politico: НАТО при Трампе могут вернуть к заводским настройкам
При президентстве в США Дональда Трампа НАТО может вернуться к своим первоначальным задачам, сократив зарубежные миссии и сосредоточившись на обороне, сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов альянса.
По данным издания, США добиваются сворачивания так называемой «вне зональной деятельности» НАТО, включая завершение миссии в Ираке, сокращение операции в Косово, а также ограничение участия Украины и партнеров из Индо-Тихоокеанского региона в июльском саммите в Анкаре. Внутри альянса эту инициативу уже называют «возвращением к заводским настройкам».
Вашингтон настаивает на том, чтобы НАТО рассматривался прежде всего как евроатлантический оборонный союз, без расширенного мандата на глобальное кризисное управление и партнерские инициативы. По словам источников, США предложили завершить миссию в Ираке уже в сентябре, несмотря на возражения части союзников, считающих, что вывод сил преждевременен.
Также обсуждается возможное сокращение миротворческой операции в Косове, где сейчас размещено около 4500 военнослужащих. Ряд европейских дипломатов выражают обеспокоенность, указывая на риск эскалации напряженности на Балканах.
Кроме того, США выступают против полноценного участия Украины, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи в официальных заседаниях саммита НАТО. Им могут предложить участие лишь в сопутствующих мероприятиях. Одновременно в этом году не планируется проведение традиционного публичного форума саммита – официально, по соображениям экономии.
Замглавы Пентагона Элбридж Колби ранее заявил министрам обороны стран альянса, что «не каждая миссия может быть высшим приоритетом».
Окончательных решений о закрытии миссий не принято: для этого требуется согласие всех 32 стран НАТО. Тем не менее, как отмечает Politico, давление со стороны Вашингтона усиливается, а вероятность пересмотра внешней активности альянса растет.