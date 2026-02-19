Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Politico: НАТО при Трампе могут вернуть к заводским настройкам

Ведомости

При президентстве в США Дональда Трампа НАТО может вернуться к своим первоначальным задачам, сократив зарубежные миссии и сосредоточившись на обороне, сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов альянса.

По данным издания, США добиваются сворачивания так называемой «вне зональной деятельности» НАТО, включая завершение миссии в Ираке, сокращение операции в Косово, а также ограничение участия Украины и партнеров из Индо-Тихоокеанского региона в июльском саммите в Анкаре. Внутри альянса эту инициативу уже называют «возвращением к заводским настройкам».

Вашингтон настаивает на том, чтобы НАТО рассматривался прежде всего как евроатлантический оборонный союз, без расширенного мандата на глобальное кризисное управление и партнерские инициативы. По словам источников, США предложили завершить миссию в Ираке уже в сентябре, несмотря на возражения части союзников, считающих, что вывод сил преждевременен.

Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой

Политика / Международные новости

Также обсуждается возможное сокращение миротворческой операции в Косове, где сейчас размещено около 4500 военнослужащих. Ряд европейских дипломатов выражают обеспокоенность, указывая на риск эскалации напряженности на Балканах.

Кроме того, США выступают против полноценного участия Украины, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи в официальных заседаниях саммита НАТО. Им могут предложить участие лишь в сопутствующих мероприятиях. Одновременно в этом году не планируется проведение традиционного публичного форума саммита – официально, по соображениям экономии.

Замглавы Пентагона Элбридж Колби ранее заявил министрам обороны стран альянса, что «не каждая миссия может быть высшим приоритетом».

Окончательных решений о закрытии миссий не принято: для этого требуется согласие всех 32 стран НАТО. Тем не менее, как отмечает Politico, давление со стороны Вашингтона усиливается, а вероятность пересмотра внешней активности альянса растет.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её