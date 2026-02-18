Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой

15 февраля премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европа и США должны установить правила относительно того, как будут вести себя друг с другом. По ее словам, Европа должна стать геополитической силой, способной на прямой и ясный диалог с Вашингтоном в рамках перезагрузки трансатлантических отношений. Силиня уточнила, что, после того как европейские страны проявили единодушие в поддержке Гренландии и Дании, их отношения с США изменились.