Главная / Политика /

Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой, размышляя о состоянии альянса на фоне возможных изменений политики президента США Дональда Трампа. Его слова передает L'Express.

Французский лидер напомнил, что ранее называл альянс находящимся в состоянии «мозговой смерти». «В 2022 г. альянс был пробужден конфликтом России и Украины. Но было ли это пробуждение в стиле спинальной лягушки? Сегодня я не могу этого сказать», – отметил Макрон.

Спинальная лягушка

Препарированное земноводное, которое после смерти способно демонстрировать рефлекторные реакции на внешние раздражители.

15 февраля премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европа и США должны установить правила относительно того, как будут вести себя друг с другом. По ее словам, Европа должна стать геополитической силой, способной на прямой и ясный диалог с Вашингтоном в рамках перезагрузки трансатлантических отношений. Силиня уточнила, что, после того как европейские страны проявили единодушие в поддержке Гренландии и Дании, их отношения с США изменились.

В тот же день Politico писало, что администрация президента США на Мюнхенской конференции по безопасности демонстрировала подчеркнуто теплый подход к европейским союзникам, однако суть послания Вашингтона осталась бескомпромиссной: присоединяйтесь к курсу США по перекройке мира или уйдите с дороги.

