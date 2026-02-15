Politico: США предложили Европе перестать цепляться за старый миропорядок

«Основной посыл был тем же: нам не нужны слабые союзники, не защищайте старый порядок. Если наименьшие общие знаменатели, которые американцы могут найти, – это наша общая история, восходящая к Колумбу, узкие национальные интересы и общая цивилизация, это само по себе показывает, как далеко расходятся Европа и США», – заявил бывший европейский чиновник на условиях анонимности.