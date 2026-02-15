Газета
Главная / Политика /

Politico: США предложили Европе перестать цепляться за старый миропорядок

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности демонстрировала подчеркнуто теплый подход к европейским союзникам, однако суть послания Вашингтона осталась бескомпромиссной: присоединяйтесь к курсу США по перекройке мира или уйдите с дороги, пишет Politico.

Как сообщает издание, США направили более пяти высокопоставленных чиновников на ежегодный форум, что стало редким случаем взаимодействия администрации Трампа с международными институтами, которые она ранее критиковала. Глава Пентагона по политике Элбридж Колби заработал похвалу за примирительные заявления о необходимости совместной работы США и союзников для обеспечения безопасности Европы. Госсекретарь Марко Рубио удостоился овации стоя, заявив, что США и Европа «принадлежат друг другу». Однако в кулуарах говорили другое.

«Основной посыл был тем же: нам не нужны слабые союзники, не защищайте старый порядок. Если наименьшие общие знаменатели, которые американцы могут найти, – это наша общая история, восходящая к Колумбу, узкие национальные интересы и общая цивилизация, это само по себе показывает, как далеко расходятся Европа и США», – заявил бывший европейский чиновник на условиях анонимности.

За закрытыми дверями американские представители были более откровенны. Колби заявил на частном мероприятии, что у США с Европой общие интересы, но не ценности, подчеркнув переход от «мира, основанного на ценностях», к «миру, основанному на интересах».

Как передает Reuters, президент Финляндии Александр Стубб заявил о том, что внешняя политика Соединенных Штатов все больше расходится с ценностями Евросоюза. Он отметил, что США «подрывают существующий международный порядок, действуют вне международных институтов и преуменьшают значение Европы».

Европейские члены НАТО в последние недели также пересматривают свои стратегии, сообщает Reuters. Это происходит на фоне растущей напряженности в отношениях с Вашингтоном, которая усилилась после заявлений Трампа, в том числе касающихся Гренландии.

Как писало Politico 23 января, в Европе пришли к выводу, что отношения с США при Трампе вступили в фазу глубокого кризиса и больше не могут служить надежной основой мировой безопасности. Катализатором разрушения доверия между ЕС и США стали угрозы американского лидера захватить Гренландию и его намерение ввести пошлины для европейских стран.

