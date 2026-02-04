Стубб: внешняя политика США расходится с ценностями ЕС
Европе необходимо признать, что внешняя политика Соединенных Штатов все больше расходится с ценностями Евросоюза (ЕС). Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Reuters.
По его словам, изменения во внешнеполитическом курсе Вашингтона и его подходе к союзникам требуют от Европы и Финляндии честной оценки происходящего. «Внешняя политика нынешней администрации США основана на идеологии, которая противоречит нашим собственным ценностям», – заявил Стубб. Он отметил, что США «подрывают существующий международный порядок, действуют вне международных институтов и преуменьшают значение Европы».
При этом президент Финляндии подчеркнул, что США остаются важным союзником. На этом фоне Хельсинки намерены обновить свою доктрину внешней и оборонной политики с учетом трансформации международной обстановки.
Как отмечает Reuters, пересмотр стратегий в последние недели ведут и другие европейские члены НАТО. Это происходит на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном, усилившейся после заявлений президента США Дональда Трампа, в том числе по вопросу Гренландии.
23 января Politico писало, что в Европе пришли к выводу, что отношения с США при президенте Дональде Трампе вступили в фазу глубокого кризиса и больше не могут рассматриваться как надежный фундамент мировой безопасности. Катализатором разрушения доверия между ЕС и США стали угрозы Трампа захватить Гренландию и намерение ввести пошлины для стран ЕС в связи с этим.