Главная / Политика /

Стубб: внешняя политика США расходится с ценностями ЕС

Ведомости

Европе необходимо признать, что внешняя политика Соединенных Штатов все больше расходится с ценностями Евросоюза (ЕС). Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Reuters.

По его словам, изменения во внешнеполитическом курсе Вашингтона и его подходе к союзникам требуют от Европы и Финляндии честной оценки происходящего. «Внешняя политика нынешней администрации США основана на идеологии, которая противоречит нашим собственным ценностям», – заявил Стубб. Он отметил, что США «подрывают существующий международный порядок, действуют вне международных институтов и преуменьшают значение Европы».

При этом президент Финляндии подчеркнул, что США остаются важным союзником. На этом фоне Хельсинки намерены обновить свою доктрину внешней и оборонной политики с учетом трансформации международной обстановки.

ЕС хочет отказаться от участия США в обмене военной информацией к 2030 году

Политика / Международные новости

Как отмечает Reuters, пересмотр стратегий в последние недели ведут и другие европейские члены НАТО. Это происходит на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном, усилившейся после заявлений президента США Дональда Трампа, в том числе по вопросу Гренландии.

23 января Politico писало, что в Европе пришли к выводу, что отношения с США при президенте Дональде Трампе вступили в фазу глубокого кризиса и больше не могут рассматриваться как надежный фундамент мировой безопасности. Катализатором разрушения доверия между ЕС и США стали угрозы Трампа захватить Гренландию и намерение ввести пошлины для стран ЕС в связи с этим.

