ЕС хочет отказаться от участия США в обмене военной информацией к 2030 году

23 января Politico писало, что в Европе пришли к выводу, что отношения с США при президенте Дональде Трампе вступили в фазу глубокого кризиса и больше не могут рассматриваться как надежный фундамент мировой безопасности. Катализатором разрушения доверия между ЕС и США стали угрозы Трампа захватить Гренландию и намерение ввести пошлины для стран ЕС в связи с этим.