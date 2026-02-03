ЕС хочет отказаться от участия США в обмене военной информацией к 2030 году
Европейские страны начали изучать способы безопасного обмена информацией между европейскими армиями и оборонными ведомствами без участия США. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на презентацию Европейского оборонного агентства (EDA).
ЕС может создать собственную платформу для обмена данными военного назначения к 2030 г. Инициатива получила название «Европейское пространство данных по искусственному интеллекту в сфере обороны» (DAIDS).
Издание отметило, что до сих пор ЕС использует поставщиков, создавая разрозненную сеть поставщиков для хранения и обмена данными, без надежной общей платформы для обмена информацией.
«Сейчас EDA, межправительственная организация ЕС, в настоящее время работает над воплощением в жизнь так называемого информационного пространства», – говорится в материале.
23 января Politico писало, что в Европе пришли к выводу, что отношения с США при президенте Дональде Трампе вступили в фазу глубокого кризиса и больше не могут рассматриваться как надежный фундамент мировой безопасности. Катализатором разрушения доверия между ЕС и США стали угрозы Трампа захватить Гренландию и намерение ввести пошлины для стран ЕС в связи с этим.