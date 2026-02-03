Газета
Главная / Политика /

ЕС хочет отказаться от участия США в обмене военной информацией к 2030 году

Ведомости

Европейские страны начали изучать способы безопасного обмена информацией между европейскими армиями и оборонными ведомствами без участия США. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на презентацию Европейского оборонного агентства (EDA).

ЕС может создать собственную платформу для обмена данными военного назначения к 2030 г. Инициатива получила название «Европейское пространство данных по искусственному интеллекту в сфере обороны» (DAIDS).

Издание отметило, что до сих пор ЕС использует поставщиков, создавая разрозненную сеть поставщиков для хранения и обмена данными, без надежной общей платформы для обмена информацией.

«Сейчас EDA, межправительственная организация ЕС, в настоящее время работает над воплощением в жизнь так называемого информационного пространства», – говорится в материале.

23 января Politico писало, что в Европе пришли к выводу, что отношения с США при президенте Дональде Трампе вступили в фазу глубокого кризиса и больше не могут рассматриваться как надежный фундамент мировой безопасности. Катализатором разрушения доверия между ЕС и США стали угрозы Трампа захватить Гренландию и намерение ввести пошлины для стран ЕС в связи с этим.

