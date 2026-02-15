Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Премьер Латвии призвала пересмотреть отношения с США

Ведомости

Европа и США должны установить правила относительно того, как будут вести себя друг с другом. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в интервью Politico на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, Европа должна стать геополитической силой, способной на прямой и ясный диалог с Вашингтоном в рамках перезагрузки трансатлантических отношений. Силиня уточнила, что, после того как европейские страны проявили единодушие в поддержке Гренландии и Дании, их отношения с США изменились.

«Я не думаю, что мы будем вести дела как обычно», – подчеркнула она.

15 февраля Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности демонстрировала подчеркнуто теплый подход к европейским союзникам, но суть послания Вашингтона осталась бескомпромиссной: присоединяйтесь к курсу страны по перекройке мира или уйдите с дороги.

4 февраля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что внешняя политика Вашингтона все больше расходится с ценностями ЕС. Он указал, что США «подрывают существующий международный порядок, действуют вне международных институтов и преуменьшают значение Европы».

По данным Reuters, европейские члены НАТО в последние недели также пересматривают свои стратегии. Это происходит на фоне растущей напряженности в отношениях с США, которая усилилась после заявлений Трампа, в частности по теме Гренландии.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте