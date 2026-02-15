Премьер Латвии призвала пересмотреть отношения с США
Европа и США должны установить правила относительно того, как будут вести себя друг с другом. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в интервью Politico на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По ее словам, Европа должна стать геополитической силой, способной на прямой и ясный диалог с Вашингтоном в рамках перезагрузки трансатлантических отношений. Силиня уточнила, что, после того как европейские страны проявили единодушие в поддержке Гренландии и Дании, их отношения с США изменились.
«Я не думаю, что мы будем вести дела как обычно», – подчеркнула она.
15 февраля Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности демонстрировала подчеркнуто теплый подход к европейским союзникам, но суть послания Вашингтона осталась бескомпромиссной: присоединяйтесь к курсу страны по перекройке мира или уйдите с дороги.
4 февраля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что внешняя политика Вашингтона все больше расходится с ценностями ЕС. Он указал, что США «подрывают существующий международный порядок, действуют вне международных институтов и преуменьшают значение Европы».
По данным Reuters, европейские члены НАТО в последние недели также пересматривают свои стратегии. Это происходит на фоне растущей напряженности в отношениях с США, которая усилилась после заявлений Трампа, в частности по теме Гренландии.