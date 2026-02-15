Премьер Латвии призвала пересмотреть отношения с США

По ее словам, Европа должна стать геополитической силой, способной на прямой и ясный диалог с Вашингтоном в рамках перезагрузки трансатлантических отношений. Силиня уточнила, что, после того как европейские страны проявили единодушие в поддержке Гренландии и Дании, их отношения с США изменились.