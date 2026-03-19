Трамп: НАТО без США – это бумажный тигр
Без Соединенных Штатов НАТО – это бумажный тигр, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он назвал членов блока трусами и пообещал запомнить, что они не присоединились к борьбе против Ирана.
«Теперь, когда война выиграна военным путем и им почти ничто не угрожает, они жалуются на высокие цены на нефть, которые они вынуждены платить, но не хотят способствовать открытию Ормузского пролива», – написал Трамп.
По его словам, это был бы простой военный маневр, который помог бы вернуть нормальные цены на нефть. Он подчеркнул, что для НАТО это «очень просто» и риски этой операции «низкие».
14 марта Трамп призвал ряд стран присоединиться к военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и направить туда свои военные корабли.
17 марта Axios со ссылкой на источники сообщал, что партнеры США не готовы поддержать инициативу Вашингтона по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива.
18 марта Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи в защите пролива от Ирана.