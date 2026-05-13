Кого Дональд Трамп видит своим преемником

Кого Дональд Трамп видит своим преемникомВице-президент Джеймс Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут пойти тандемом
Тандем вице-президента США Джеймса Вэнса и госсекретаря Марко Рубио мог бы преуспеть на президентских выборах 2028 г., допустил действующий глава государства Дональд Трамп. «Считаю это командой мечты <...> как кандидат в президенты и в вице-президенты», – подчеркнул он. Это первый случай, когда Трамп открыто предположил возможность сотрудничества Вэнса и Рубио в будущей борьбе за Белый дом.
Разговоры о потенциальном преемнике Трампа не утихают с момента его возвращения в президентское кресло в январе 2025 г. Долгое время американские СМИ и обозреватели отдавали предпочтение в этом вопросе именно Вэнсу. В нем видели и видят идеологически наиболее близкого к Трампу и MAGA-движению политика, способного объединить республиканцев и выиграть президентские выборы. Большинство опросов это подтверждали. Но с весны 2025 г. можно было наблюдать усиление позиций Рубио. Не в последнюю очередь этому способствовало наличие у него двух наиболее важных внешнеполитических должностей: главы госдепа и временного советника президента по нацбезопасности. В пользу этого говорит реализация администрацией многих положений, которые Рубио продвигал годами, будучи сенатором (2011–2025): усиление давления на Иран, Кубу и Венесуэлу.
На этом фоне в СМИ начались обсуждения дальнейших действий Вэнса и Рубио: будут они конкурировать или, наоборот, помогут друг другу остаться во власти после 2028 г. Например, 16 марта телеканал ABC News сообщил со ссылкой на источники о плане некоторых крупных республиканских доноров усилить позиции Рубио как возможного преемника Трампа. Более того, после начала иранской операции 28 февраля акции Вэнса упали еще ниже: близкий к демократам журнал The Atlantic назвал происходящее «унижением Вэнса». В одноименном материале подчеркивается: «Война Трампа с Ираном показывает, что мнения вице-президента значат все меньше и меньше». Не улучшила ситуацию и попытка Вэнса наладить диалог с Ираном в ходе неудавшихся переговоров в пакистанском Исламабаде в апреле. Краски также сгущал сам Трамп, всегда подчеркивавший, что сам пока не определился, кого намерен поддерживать. Точно так же он поступил сейчас: «Это не значит, что у вас в любом случае есть моя поддержка <...>». При этом летом 2025 г. он допустил, что и Рубио, и Вэнс могут побороться за республиканскую номинацию.
Изменились и рейтинги двух потенциальных кандидатов в президенты. C конца ноября 2024 г. было проведено 34 крупных опроса о возможных результатах будущих партийных праймериз республиканцев. В 33 из них на 1-м месте оказывался Вэнс. В абсолютном большинстве случаев (32 из 34) разрыв в его пользу был не меньше 15 п. п. Но если посмотреть на эволюцию результатов Рубио, то можно заметить, что они почти постоянно увеличивались. В апрельском опросе компании Atlas Intel Рубио и вовсе опережает Вэнса на 15,8 п. п.: 45,4% против 29,6%. Хотя если обратиться к усредненным данным агрегатора опросов Real Clear Politics, то на 12 мая лидером республиканской гонки остается Вэнс с 40,5%, а Рубио занимает 2-е место с 20,3%. Ни Вэнс, ни Рубио публично не оглашали мнений по поводу будущего республиканской партии и тем более не выступали с критикой друг друга. В истории США не было случая, когда кандидат в президенты и его избранник на пост вице-президента работали бы на других должностях в одной администрации.
Тандем кажется вероятным, хотя и амбиции Рубио могут перевесить политическую целесообразность данного союза для партии, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Эксперт объяснил, что позиция Рубио зависит от итога внешнеполитических инициатив Трампа с Ираном и, возможно, с Кубой. Но Козлов в целом сомневается, что Рубио и Вэнс сами хотят быть в тандеме. «Хотя открыто на публике они называют себя друзьями, но по факту их взгляды очень сильно разнятся. Рубио – умеренный кандидат, а Вэнс – трампист яростнее Трампа», – сказал эксперт. Что касается возможности Трампа повлиять на выбор будущего кандидата в президенты от республиканцев, его слово будет играть важную роль, но он не сможет единолично навязать партии свое мнение.
Трампу был бы выгоден тандем Рубио и Вэнса, так как он видит в них безопасную комбинацию для своего наследия, считает старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Войтоловская. По словам эксперта, такими заявлениями президент прощупывает почву перед праймериз и пытается мотивировать свое окружение. «Он провоцирует соперничество между республиканцами, включая Вэнса и Рубио, чтобы они попытались выделиться и, возможно, более активно реализовывали его повестку», – подчеркнула Войтоловская.