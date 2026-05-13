Кого Дональд Трамп видит своим преемником

На этом фоне в СМИ начались обсуждения дальнейших действий Вэнса и Рубио: будут они конкурировать или, наоборот, помогут друг другу остаться во власти после 2028 г. Например, 16 марта телеканал ABC News сообщил со ссылкой на источники о плане некоторых крупных республиканских доноров усилить позиции Рубио как возможного преемника Трампа. Более того, после начала иранской операции 28 февраля акции Вэнса упали еще ниже: близкий к демократам журнал The Atlantic назвал происходящее «унижением Вэнса». В одноименном материале подчеркивается: «Война Трампа с Ираном показывает, что мнения вице-президента значат все меньше и меньше». Не улучшила ситуацию и попытка Вэнса наладить диалог с Ираном в ходе неудавшихся переговоров в пакистанском Исламабаде в апреле. Краски также сгущал сам Трамп, всегда подчеркивавший, что сам пока не определился, кого намерен поддерживать. Точно так же он поступил сейчас: «Это не значит, что у вас в любом случае есть моя поддержка <...>». При этом летом 2025 г. он допустил, что и Рубио, и Вэнс могут побороться за республиканскую номинацию.