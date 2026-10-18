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Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ на следующей неделе

Анна Суслова

Президент России Владимир Путин на будущей неделе проведет совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин для ИС «Вести».

Также российский лидер вручит знамя Федеральной таможенной службе (ФТС), которой в этом году исполняется 35 лет, и проведет ряд международных контактов.

16 октября Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. В ходе совещания он заявил, что с начала 2026 г. ВС РФ установили контроль над 6500 квадратными километрами и 310 населенными пунктами. Российский лидер добавил, что под ВС РФ находится Луганская народная республика, а Украина контролирует только 10% территории ДНР и около 16,5% территории Запорожской области.

15 октября глава государства принял участие в форуме-съезде Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Он заявил, что российские власти продолжат поддерживать отечественный бизнес, который помогает бойцам и ветеранам спецоперации, а также их семьям.

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