Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ на следующей неделе

16 октября Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. В ходе совещания он заявил, что с начала 2026 г. ВС РФ установили контроль над 6500 квадратными километрами и 310 населенными пунктами. Российский лидер добавил, что под ВС РФ находится Луганская народная республика, а Украина контролирует только 10% территории ДНР и около 16,5% территории Запорожской области.