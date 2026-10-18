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Главная / Политика /

Армия России нанесла удар по судну с военным грузом для ВСУ

Ася Султанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российская армия поразила беспилотниками судно в Черном море с грузом для ВСУ, сообщает Минобороны.

«В результате удара в 50 км юго-западнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно-сухогруз, перевозившее грузы военного и двойного назначения», – говорится в сообщении. Российская армия атаковала судно днем 18 октября.

Минувшей ночью ВС РФ в 30 км восточнее порта Одесса поразили судно с грузами военного и двойного назначения. Под удар также попали логистические центры и порты.

В ночь на 17 октября ВС РФ поразили металлургические комбинаты, трансформаторное предприятие и объект энергетики Украины в Кривом Роге, Запорожье и Житомире. В Луцке 17 октября ВС РФ нанесли удар по предприятию Kromberg & Schubert. Там ремонтировали автомобили для ВСУ. В населенном пункте Колодное Тернопольской области российские военные ударили по электроподстанции, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности.

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