Армия России нанесла удар по судну с военным грузом для ВСУ
Российская армия поразила беспилотниками судно в Черном море с грузом для ВСУ, сообщает Минобороны.
«В результате удара в 50 км юго-западнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно-сухогруз, перевозившее грузы военного и двойного назначения», – говорится в сообщении. Российская армия атаковала судно днем 18 октября.
Минувшей ночью ВС РФ в 30 км восточнее порта Одесса поразили судно с грузами военного и двойного назначения. Под удар также попали логистические центры и порты.
В ночь на 17 октября ВС РФ поразили металлургические комбинаты, трансформаторное предприятие и объект энергетики Украины в Кривом Роге, Запорожье и Житомире. В Луцке 17 октября ВС РФ нанесли удар по предприятию Kromberg & Schubert. Там ремонтировали автомобили для ВСУ. В населенном пункте Колодное Тернопольской области российские военные ударили по электроподстанции, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности.