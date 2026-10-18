Армия России нанесла удар по судну с военным грузом для ВСУ

В ночь на 17 октября ВС РФ поразили металлургические комбинаты, трансформаторное предприятие и объект энергетики Украины в Кривом Роге, Запорожье и Житомире. В Луцке 17 октября ВС РФ нанесли удар по предприятию Kromberg & Schubert. Там ремонтировали автомобили для ВСУ. В населенном пункте Колодное Тернопольской области российские военные ударили по электроподстанции, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности.