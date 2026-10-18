Песков: атаки России нацелены на снижение ударного потенциала Украины

Песков: атаки России нацелены на снижение ударного потенциала УкраиныПо словам представителя Кремля, такая тактика приносит результаты
Россия наносит ответные удары по Украине для снижения ударного потенциала Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Постоянно сейчас идут удары. Они планомерные, они массированные. Удары, которые призваны понизить ударный потенциал киевского режима. Это дает свои результаты», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Представитель Кремля также добавил, что атаки ВСУ беспилотниками на регионы России не изменят ход событий, – это последние проявления агонии киевского режима.
Российская армия продолжает наносить удары по объектам военной, энергетической, транспортной инфраструктуры на территории Украины. Вооруженные силы России минувшей ночью поразили логистические центры, порты и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.
В ночь на 17 октября под удар попали металлургические комбинаты, трансформаторное предприятие и объект энергетики Украины в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.
16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что Вооруженные силы России поразили на Украине 93 судна, 203 портовых объекта и 76 логистических центров, которые использовались в интересах ВСУ. По плану Генерального штаба наносятся удары по мостам, имеющим стратегическое значение, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам.