Песков: атаки России нацелены на снижение ударного потенциала Украины

16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что Вооруженные силы России поразили на Украине 93 судна, 203 портовых объекта и 76 логистических центров, которые использовались в интересах ВСУ. По плану Генерального штаба наносятся удары по мостам, имеющим стратегическое значение, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам.