Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,46-0,18%BRZL1 210+0,83%ARSA7,35-0,68%IMOEX2 447,85+0,9%RTSI922,21+0,9%RGBI111,83-0,04%RGBITR771,71+0,05%
Главная / Политика /

Песков: атаки России нацелены на снижение ударного потенциала Украины

По словам представителя Кремля, такая тактика приносит результаты
Ася Султанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия наносит ответные удары по Украине для снижения ударного потенциала Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Постоянно сейчас идут удары. Они планомерные, они массированные. Удары, которые призваны понизить ударный потенциал киевского режима. Это дает свои результаты», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Представитель Кремля также добавил, что атаки ВСУ беспилотниками на регионы России не изменят ход событий, – это последние проявления агонии киевского режима.

Российская армия продолжает наносить удары по объектам военной, энергетической, транспортной инфраструктуры на территории Украины. Вооруженные силы России минувшей ночью поразили логистические центры, порты и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

В ночь на 17 октября под удар попали металлургические комбинаты, трансформаторное предприятие и объект энергетики Украины в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что Вооруженные силы России поразили на Украине 93 судна, 203 портовых объекта и 76 логистических центров, которые использовались в интересах ВСУ. По плану Генерального штаба наносятся удары по мостам, имеющим стратегическое значение, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам.

Читайте также:Главные заявления Путина на совещании с военным командованием
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её