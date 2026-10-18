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Дания отказалась от предложения РФ по предотвращению инцидентов в открытом море

Анна Суслова

Дания отказалась от инициативы России заключить соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. Об этом сообщило посольство РФ в Дании в Telegram-канале.

«Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним – важный инструмент повышения доверия в военной сфере. Россия неоднократно предлагала Дании подписать такой документ, создающий правовую основу для избежания таких ситуаций. Сегодня остается только констатировать, что инициатива России по деэскалации не встретила понимания», – говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что данный вопрос остается актуальным, поскольку «опасные ситуации из-за маневров датских ВВС» возникали как в этом, так и в прошлом году. Посольство подчеркнуло, что Россия всегда выступала за профессиональный деполитизированный диалог в вопросе предотвращения инцидентов в Балтийском регионе.

15 сентября МИД Дании вызвал российского посла. Вооруженные силы страны на официальном сайте заявили, что один из вертолетов ВВС страны «был обстрелян так называемыми сигнальными ракетами в связи с фотосъемкой российского фрегата в водах у Гедсера». Российская сторона отметила, что вертолет следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем и не отвечал на вызовы по международному каналу связи.

30 сентября МИД России вызвал посла Дании Рольфа Холмбое и вручил ему ноту протеста из-за действий вертолета датских ВВС в отношении российского корвета Балтийского флота.

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