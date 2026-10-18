Дания отказалась от предложения РФ по предотвращению инцидентов в открытом море

15 сентября МИД Дании вызвал российского посла. Вооруженные силы страны на официальном сайте заявили, что один из вертолетов ВВС страны «был обстрелян так называемыми сигнальными ракетами в связи с фотосъемкой российского фрегата в водах у Гедсера». Российская сторона отметила, что вертолет следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем и не отвечал на вызовы по международному каналу связи.