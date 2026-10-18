Песков заявил об отсутствии решения по поездке Путина на саммит G20 в США

Песков заявил об отсутствии решения по поездке Путина на саммит G20 в СШАМероприятие пройдет 14–15 декабря в Майами
Пока нет решения, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит «Большой двадцатки» (G20) в США. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока нет решения», – сказал он.
23 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Путина принять участие в саммите G20. Он отметил, что участие в саммите может предоставить президенту России возможность провести контакты не только с президентом США, но и с другими главами государств и правительств.
23 сентября Песков поблагодарил Вашингтон и отметил, что решение будет принято после получения официального приглашения. Он добавил, что вопрос будет проработан по дипломатическим каналам.
16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20, однако не знает, сможет ли он приехать на мероприятие.
3 октября шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил, что решение об участии Путина в саммите «Большой двадцатки» будет зависеть от общего геополитического контекста, его планируют огласить ближе к дате встречи.
Саммит G20 пройдет 14–15 декабря в Майами (штат Флорида, США).