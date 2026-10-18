Песков заявил об отсутствии решения по поездке Путина на саммит G20 в США

23 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Путина принять участие в саммите G20. Он отметил, что участие в саммите может предоставить президенту России возможность провести контакты не только с президентом США, но и с другими главами государств и правительств.