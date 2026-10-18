Два самолета турецких авиакомпаний перенаправили из России в Белоруссию

Отмечается, что на борту самолетов находилось более 400 пассажиров. На данный момент посол России в Белоруссии Борис Грызлов и сотрудники дипведомства находятся в аэропорту «Минск» и оказывают российским гражданам необходимую поддержку. Пассажирам предоставили бесплатное горячее питание. Сейчас прорабатываются несколько вариантов их возвращения в Россию.