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Два самолета турецких авиакомпаний перенаправили из России в Белоруссию

Анна Суслова

Два самолета турецких авиакомпаний были перенаправлены в Минск из-за атак Украины на инфраструктуру аэропортов России. Об этом сообщило посольство России в Белоруссии в Telegram-канале.

«18 октября в связи с атаками ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту самолетов находилось более 400 пассажиров. На данный момент посол России в Белоруссии Борис Грызлов и сотрудники дипведомства находятся в аэропорту «Минск» и оказывают российским гражданам необходимую поддержку. Пассажирам предоставили бесплатное горячее питание. Сейчас прорабатываются несколько вариантов их возвращения в Россию.

18 октября пассажирский самолет авиакомпании Nesma Airlines, следовавший в Санкт-Петербург из Хургады, приземлился в аэропорту Хельсинки. Причиной такого решения стало закрытие аэропорта Санкт-Петербурга из-за массированной атаки со стороны Украины.

17 октября Росавиация сообщила, что в московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» были введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Ограничения также были введены в ночь на 18 октября в аэропортах Пскова, Иванова, Ярославля, Череповца и Калуги.

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