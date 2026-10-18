Рейс из Хургады в Санкт-Петербург сел в Финляндии из-за закрытия аэропорта
Пассажирский самолет авиакомпании Nesma Airlines, следовавший в Санкт-Петербург из Хургады, приземлился в аэропорту Хельсинки. Об этом сообщает телеканал Yle.
Причиной посадки в Финляндии стало временное закрытие аэропорта Санкт-Петербурга после массированных украинских атак дронов. После посадки самолет заправился топливом и продолжил путь, сообщил телеканал со ссылкой на секцию морской охраны Финского залива.
Как пишет Yle, 17 октября самолет авиакомпании Red Sea Airlines, летевший из Хургады в Санкт-Петербург, также приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
В ночь на 18 октября Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным властей, над регионом сбито 135 БПЛА. Один человек погиб, 10 пострадали.