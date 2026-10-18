Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,46-0,18%BRZL1 210+0,83%ARSA7,35-0,68%IMOEX2 447,82+0,9%RTSI922,19+0,9%RGBI111,83-0,04%RGBITR771,71+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рейс из Хургады в Санкт-Петербург сел в Финляндии из-за закрытия аэропорта

Ася Султанова

Пассажирский самолет авиакомпании Nesma Airlines, следовавший в Санкт-Петербург из Хургады, приземлился в аэропорту Хельсинки. Об этом сообщает телеканал Yle.

Причиной посадки в Финляндии стало временное закрытие аэропорта Санкт-Петербурга после массированных украинских атак дронов. После посадки самолет заправился топливом и продолжил путь, сообщил телеканал со ссылкой на секцию морской охраны Финского залива.

Как пишет Yle, 17 октября самолет авиакомпании Red Sea Airlines, летевший из Хургады в Санкт-Петербург, также приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

Как сообщает Росавиация, 18 октября в «Пулково» в 6:14 мск ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, в 9:59 их сняли.

В ночь на 18 октября Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным властей, над регионом сбито 135 БПЛА. Один человек погиб, 10 пострадали.

Читайте также:Что известно об атаке БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь